Un débat d’urgence sur la COVID-19 hautement partisan se tient mercredi soir

OTTAWA — Un débat parlementaire d’urgence, mercredi soir, qui était censé être un forum de collaboration entre les partis fédéraux sur de meilleures façons de lutter contre la pandémie de COVID-19 s’est transformé en une autre série de salves partisanes.

La députée verte et ancienne cheffe Elizabeth May a demandé le débat, appelant les députés à mettre fin au jeu du blâme et à réfléchir à la façon dont le Canada peut élaborer une approche plus coordonnée à l’échelle nationale face à la pandémie qui fait rage hors de contrôle dans certaines provinces.

Les verts et les néo-démocrates suggèrent qu’il est temps pour le gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, qui lui permettrait d’interdire des déplacements interprovinciaux et de déterminer un confinement des zones où se propagent des variants les plus contagieux du virus — plutôt que de laisser le soin aux provinces et aux gouvernements territoriaux.

Mais les députés conservateurs et bloquistes en ont profité pour réitérer leurs critiques de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement libéral.

Les conservateurs accusent le premier ministre Justin Trudeau de ne pas avoir assuré un approvisionnement stable en vaccins en janvier et en février pour la troisième vague de COVID-19 qui a balayé le pays.

Mme May a dit qu’elle était attristée par les attaques de part et d’autre et a soutenu qu’il y avait beaucoup de fondements pour des critiques, mais qu’il était urgent pour le moment de se concentrer sur la façon dont le Canada peut faire mieux, et non sur ce qui a mal tourné dans le passé.