Un décès supplémentaire et 64 nouveaux cas de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, le bilan de la COVID-19 s’est alourdi de 64 nouveaux cas samedi, ce qui est toutefois 20 infections de moins que la veille.

Les responsables de la Santé publique de la province ont aussi signalé un nouveau décès, portant à 77 le nombre de morts liés au virus en Nouvelle-Écosse. Il s’agit une femme âgée de la soixantaine dans la région centrale.

Les responsables disent observer une propagation communautaire de la COVID-19 dans la région centrale et celle de Sydney. Ils augmenteront les tests dans ces zones considérées comme préoccupantes, incluant Bridgewater, New Minas et Kentville.

La Nouvelle-Écosse a également marqué une étape importante samedi dans la vaccination contre la COVID-19, en administrant sa 500 000e dose.

Aucun décès au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la situation demeure stable alors que deux nouveaux cas ont été dépistés, en plus de ne rapporter aucun décès supplémentaire.

Les deux nouvelles infections ont été identifiées dans la région de Fredericton et impliquent une personne âgée de la vingtaine et une autre de la trentaine.

Les responsables de la Santé publique disent que les deux cas sont des contacts d’infections précédemment confirmées.

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont lancé un avis pour retrouver des personnes qui ont pu être exposées au virus dans certains lieux publics de Fredericton au cours des derniers jours.

Des personnes auraient pu être en contact avec la COVID-19 le 14 mai en après-midi dans les magasins Costco du boulevard Wayne Squibb et CJ Munn Equipment du chemin Hanwell.

L’hôtel Crowne Plaza sur la rue Queen est également ciblé pour la période allant de 15h à midi, les 15 et 16 mai. Le magasin Home Depot de la rue Regent figure de plus sur cette liste. Des clients auraient pu être exposés le 19 mai entre 17 h et 19 h.

La province compte désormais 122 cas actifs avec six patients hospitalisés, dont deux aux soins intensifs.

Ailleurs dans l’Atlantique

À Terre-Neuve-et-Labrador, quatre nouveaux cas ont été confirmés, mais aucun nouveau décès.

Trois des cas ont été identifiés dans la région centrale, tandis que le quatrième a été trouvé dans la région sanitaire de l’Ouest.

Depuis samedi, la partie de la province qui s’étend de Lewisporte à Summerford passe au niveau d’alerte 4, soit le deuxième niveau le plus élevé de la province, en raison de l’apparition de 14 infections présumées et confirmées dans la région centrale.

Le reste de la province reste au deuxième niveau d’alerte.