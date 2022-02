Un dentiste permet à une personne non autorisée d’extraire une dent

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Un dentiste installé en Nouvelle-Écosse et ayant des bureaux dans tout le Canada atlantique a admis avoir permis à une personne non autorisée d’extraire une dent de la bouche d’un patient sous sédation pendant que quelqu’un d’autre filmait.

Le Newfoundland and Labrador Dental Board affirme que le dentiste Louis Bourget a admis le geste dans une déclaration soumise devant une audience disciplinaire en novembre 2021.

Un avis sur le site web du Newfoundland and Labrador Dental Board indique que M. Bourget a également convenu qu’il n’avait pas obtenu le consentement du patient, Blair Harris, pour que quelqu’un d’autre effectue la procédure.

M. Harris a intenté une action en justice en décembre 2020, dans laquelle il dit qu’il était détenu dans une prison de Terre-Neuve lorsque M. Bourget aurait laissé un agent correctionnel effectuer une intervention dentaire sur lui pendant qu’un autre gardien filmait.

La GRC a déclaré le 5 février 2021 que M. Bourget et deux agents correctionnels, Roy Goodyear et Ronald McDonald, avaient été accusés de voies de fait graves et d’agression armée en lien avec l’incident présumé à la prison.

Le Newfoundland and Labrador Dental Board a statué le 9 décembre 2021 que le permis de M. Bourget serait suspendu pour six mois et qu’il devrait payer une amende de 3000 $ ainsi que 22 500 $ pour couvrir une partie des frais d’enquête et d’audience.