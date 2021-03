Un député conservateur de l’Ontario demande la fin des confinements généralisés

OTTAWA — Un député conservateur fédéral joint sa voix à ceux qui demandent la fin des confinements généralisés.

Le député ontarien David Sweet estime que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont de lourds impacts psychologiques et économiques. Il croit que les mesures de santé publique devraient se concentrer sur les populations vulnérables et non sur les citoyens en bonne santé.

Le député de Flamborough-Glanbrook, au sud-ouest de Toronto, a pris part à des voyages non essentiels plus tôt cette année; il a ensuite été démis de ses fonctions au sein de plusieurs comités de la Chambre des communes. Il ne sera pas candidat aux prochaines élections.

M. Sweet n’est pas le seul député conservateur à avoir exprimé sa frustration face aux restrictions sanitaires actuelles. Plusieurs autres se sont prononcés contre les quarantaines à l’hôtel imposées aux voyageurs qui arrivent par avion au Canada.