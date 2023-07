Un déraillement de train à Scarborough en Ontario fait plusieurs blessés

TORONTO — La Commission de transport de Toronto (CTT) a déclaré que certains passagers d’un train à Scarborough «avaient besoin de soins médicaux» après un déraillement survenu lundi soir.

La CTT a publié sur Twitter que la voiture arrière d’un train sur la ligne 3, le système de transport rapide de Scarborough, s’est séparée du reste du train et a déraillé.

La société a indiqué qu’environ 44 personnes à bord avaient été évacuées et que «certaines avaient besoin de soins médicaux», bien qu’elle ait précisé que l’étendue de leurs blessures n’était pas connue.

Le chef adjoint des pompiers, Jim Jessop, a déclaré aux journalistes sur les lieux du déraillement, à la gare d’Ellesmere, que cinq personnes avaient été transportées à l’hôpital pour une évaluation, décrivant leurs blessures comme étant mineures.

«En gros, le train a déraillé et (les passagers) ont été projetés à l’intérieur lorsque cela s’est produit. Nos équipes ont pu les aider à sortir, puis les remettre aux soins des services paramédicaux», a relaté M. Jessop.

De 20 à 30 autres passagers du reste du train ont pu sortir eux-mêmes du wagon et ont marché sur les voies, a-t-il ajouté.

Le président-directeur général de la CTT, Rick Leary, a déclaré dans un communiqué que le train se dirigeait vers le sud à ce moment-là et que le wagon arrière s’était découplé des wagons de tête pour une raison encore inconnue.

«Je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes touchées par cet incident et à assurer à nos clients que la sécurité est toujours primordiale pour tout ce que nous faisons», a-t-il fait savoir.

«J’ai parlé à mon équipe de direction et ordonné un examen immédiat de cet incident en utilisant une aide et une expertise extérieures si nécessaire», a-t-il renchéri.

Selon le site Web de la CTT, la ligne 3 est une ligne de transport en commun rapide de capacité intermédiaire de 6,4 kilomètres avec six stations qui a ouvert ses portes en 1985 et dont les trains ont dépassé de 10 ans leur durée de vie nominale.

On indique que les trains sont «sensibles au froid et ont déjà été révisés pour assurer un service fiable et sûr».

Le site Web indique que la ligne devrait être désaffectée en novembre et sera remplacée par des autobus jusqu’à l’ouverture du prolongement du métro de Scarborough par la province de l’Ontario en 2030.

M. Leary a déclaré qu’il avait ordonné que la ligne 3 de Scarborough demeure hors service jusqu’à ce que la CTT puisse être certaine qu’il est sûr de reprendre le service ferroviaire. Des autobus assureront le transport entre temps.

«Je sais que ce sera un inconvénient pour nos clients, mais c’est la bonne chose à faire», a-t-il affirmé.

Il a promis de partager plus d’informations avec le public lorsqu’elles seront connues.