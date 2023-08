Un des avocats de Donald Trump, impliqué dans l’affaire de Géorgie, s’est rendu

ATLANTA — John Eastman, l’avocat conservateur qui a soutenu un plan visant à maintenir Donald Trump au pouvoir, s’est rendu mardi aux autorités pour des accusations dans l’affaire de Géorgie, alléguant un complot illégal visant à annuler la défaite électorale de l’ancien président en 2020.

M. Eastman a été incarcéré à la prison du comté de Fulton et devrait être traduit en justice dans les semaines à venir dans cette vaste affaire de racket.

Il a été inculpé la semaine dernière aux côtés de Trump et de 17 autres personnes, accusées par la procureure de district Fani Willis d’avoir comploté pour renverser la volonté des électeurs géorgiens dans une tentative désespérée de maintenir Joe Biden hors de la Maison-Blanche. Il s’agit de la quatrième affaire pénale intentée contre l’ancien président républicain.

M. Trump, dont la caution a été fixée lundi à 200 000 dollars américains, a déclaré qu’il se rendrait jeudi aux autorités du comté de Fulton. Ses conditions de caution lui interdisent d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes de l’affaire, y compris sur les réseaux sociaux. Il a l’habitude d’agresser les procureurs qui mènent les poursuites contre lui, y compris Mme Willis.

M. Eastman a déclaré dans un communiqué fourni par ses avocats qu’il se rendait mardi « à une accusation qui n’aurait jamais dû être déposée ». Il a critiqué l’acte d’accusation parce qu’il ciblait « les avocats pour leur défense zélée au nom de leurs clients » et a déclaré que chacun des 19 accusés avait le droit de s’appuyer sur les conseils d’avocats et sur les précédents juridiques du passé pour contester les résultats de l’élection.

Ancien doyen de la faculté de droit de l’Université Chapman en Californie du Sud, M. Eastman était un proche conseiller de M. Trump à l’approche de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par les partisans du président déterminés à empêcher la certification de la victoire électorale de M. Biden. Il a rédigé une note décrivant les mesures que le vice-président Mike Pence pourrait prendre pour arrêter le décompte des votes électoraux alors qu’il présidait la session conjointe du Congrès le 6 janvier afin de maintenir Trump au pouvoir.

Après les élections de 2020, M. Eastman et d’autres ont poussé à mettre en place une liste d’électeurs « suppléants » certifiant faussement que M. Trump avait gagné et ont tenté de faire pression sur M. Pence pour qu’il rejette ou retarde le décompte des votes électoraux légitimes pour Biden, un démocrate.

Le garant de la caution Scott Hall, accusé d’avoir participé à une violation de matériel électoral dans le comté rural de Coffee, en Géorgie, s’est également rendu à la prison du comté de Fulton mardi.

Deux autres accusés, l’ancien avocat du ministère de la Justice Jeffrey Clark et l’ancien président du Parti républicain de Géorgie David Shafer, ont déposé des documents visant à transférer l’affaire devant un tribunal fédéral. Mme Willis a déposé des documents auprès de la Cour supérieure du comté de Fulton, où l’acte d’accusation a été déposé, demandant une date de procès le 4 mars. Des manœuvres juridiques, telles que les tentatives de porter l’affaire devant la Cour fédérale, pourraient rendre difficile l’ouverture d’un procès aussi rapidement.

Les avocats de M. Clark ont fait valoir dans leur dossier judiciaire lundi qu’il était un haut fonctionnaire du ministère de la Justice et que les actions décrites dans l’acte d’accusation « sont directement liées à son travail au ministère de la Justice ainsi qu’avec l’ancien président des États-Unis ». Les avocats de M. Shafer ont fait valoir que sa conduite « découle directement de son service en tant que candidat à l’élection présidentielle », et que ses actions étaient, selon eux, « sous la direction du président et d’autres officiers fédéraux ».

L’ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a présenté la semaine dernière des arguments similaires devant un tribunal fédéral, affirmant que ses actions avaient été prises au service de son rôle à la Maison-Blanche. Un juge a prévu une audience lundi dans cette affaire.

Les avocats de MM. Meadows et de Clark ont tous deux déposé des requêtes visant à empêcher leurs clients de devoir se rendre à la prison du comté de Fulton avant la date limite de vendredi midi.

La requête de M. Clark visait à suspendre toute procédure devant la Cour supérieure du comté de Fulton tandis que la requête de M. Meadows demande au juge de décider immédiatement que son affaire soit portée devant la Cour fédérale ou de rendre une ordonnance interdisant à Mme Willis de l’arrêter avant l’audience de lundi. Le juge de district américain Steve Jones a donné au bureau de Mme Willis jusqu’à 15 heures mercredi pour répondre aux deux motions.

La requête de M. Meadows indique qu’avant de se tourner vers le tribunal, ses avocats ont demandé une prolongation, mais Mme Willis a rejeté cette demande. Vendredi, elle « déposerait des mandats d’arrêt dans le système », a-t-elle fait savoir par courriel.

M. Clark était un fervent partisan des fausses allégations de fraude électorale de Donald Trump et a présenté en décembre 2020 à ses collègues un projet de lettre poussant les responsables géorgiens à convoquer une session législative spéciale sur les résultats des élections, selon un témoignage devant le comité de la Chambre des représentants américains qui a enquêté sur les émeutes au Capitole du 6 janvier. M. Clark voulait que la lettre soit envoyée, mais les supérieurs du ministère de la Justice ont refusé.

M. Shafer était l’un des 16 républicains de Géorgie à avoir signé un certificat déclarant faussement que M. Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020 dans l’État et se déclarant les électeurs « dûment élus et qualifiés », même si M. Biden avait remporté l’État et qu’une liste d’électeurs démocrates était certifiée.

M. Shafer était l’un des nombreux accusés dont les avocats ont négocié mardi le montant des cautions avec le bureau du procureur. Sa caution était fixée à 75 000 $.

La caution a été fixée à 100 000 dollars pour Jenna Ellis, une avocate qui, selon les procureurs, a participé aux efforts visant à convaincre les législateurs de l’État de nommer illégalement des électeurs présidentiels.

La caution a été fixée à 50 000 $ pour Michael Roman, un ancien assistant de la Maison Blanche qui a été directeur des opérations du jour des élections de Trump et a participé aux efforts visant à présenter un groupe de faux électeurs après les élections de 2020.

Robert Cheeley, un avocat accusé d’avoir aidé à organiser la fausse réunion des électeurs au Capitole de l’État en décembre 2020, puis d’avoir menti sur ce qu’il savait à un grand jury spécial, avait une caution fixée à 14 000 $.

La caution a été fixée à 10 000 $ pour Shawn Still, un autre faux électeur qui a été élu au Sénat de l’État de Géorgie en novembre 2022 et représente un district de la banlieue d’Atlanta. Cathy Latham, une autre fausse électrice qui est également accusée d’avoir participé à une violation du matériel électoral dans le comté de Coffee, avait une caution fixée à 75 000 $.

Stephen Cliffgard Lee, un pasteur qui, selon les procureurs, a travaillé avec d’autres pour faire pression sur un agent électoral du comté de Fulton, avait une caution fixée à 75 000 $.