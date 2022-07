Un des hommes acquittés relativement aux attentats d’Air India a été tué par balles

SURREY, C.-B. — Ripudaman Singh Malik, qui avait été acquitté relativement aux attentats terroristes contre Air India en 1985, a été tué lors d’une fusillade ciblée à Surrey, en Colombie-Britannique.

Un employé qui travaille dans une entreprise près du lieu de la fusillade a raconté qu’il avait sorti M. Malik de sa voiture jeudi matin. Le témoin a vu du sang couler de trois blessures par balles, dont une au cou.

L’homme, qui ne voulait pas être identifié, soutient que M. Malik était un client de son commerce et qu’il possédait également une entreprise dans le secteur.

La Gendarmerie royale du Canada indique dans un communiqué qu’un homme est mort dans ce qui semble être une attaque ciblée, mais la police fédérale ne dévoile pas l’identité de la victime.

Ripudaman Singh Malik et son coaccusé, Ajaib Singh Bagri, avaient été reconnus non coupables, en mars 2005, de meurtre et de complot relativement à deux attentats à la bombe contre des appareils d’Air India, qui ont fait 331 morts le 23 juin 1985.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a appris au cours du procès qu’une valise contenant des explosifs avait été chargée dans un avion à l’aéroport de Vancouver, puis transférée à Toronto sur le vol 182 d’Air India. L’avion s’est écrasé plus tard dans l’océan Atlantique, au large de l’Irlande, tuant les 329 passagers et membres d’équipage à bord.

Environ une heure plus tard, une bombe destinée à un autre appareil d’Air India a explosé prématurément à l’aéroport Narita de Tokyo; deux bagagistes de l’aéroport sont morts dans cette explosion.

Inderjit Singh Reyat, le seul homme reconnu coupable de ces attentats à la bombe, avait témoigné pour la Couronne au procès de MM. Malik et Bagri. Il a ensuite été reconnu coupable de parjure.