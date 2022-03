Un détenu qui s’est échappé d’un hôpital de Montréal recherché par les policiers

Un détenu qui s’est évadé vendredi matin d’un centre hospitaliser de la région de Montréal est actuellement recherché par les policiers.

Gaétan Campeau, 49 ans, était sous la charge du service correctionnel quand il a réussi à s’échapper. L’homme aurait possiblement volé un véhicule à bord duquel il aurait pris la fuite, a rapporté la Sûreté du Québec, vendredi soir, dans un communiqué.

«Il circulerait à bord d’un véhicule de marque Kia, modèle Sportage, quatre portes, immatriculé E93 PLP, les vitres teintées à l’arrière et un déflecteur sur fenêtre côté passager», indique le communiqué.

La police demande l’aide de la population afin de le retrouver. Elle mentionne que l’individu en cavale porterait des pantalons noirs, ainsi qu’un chandail et un manteau foncé. L’homme a les cheveux et les yeux bruns, et mesure 1,72 m (5 pieds 6 pouces).

La SQ demande à toute personne qui l’aperçoit de ne pas l’interpeller et de plutôt contacter le 911.

«Étant donné que c’est une personne qui est détenue, on ne sait pas comment il peut réagir. Alors, pour la sécurité des gens, il est préférable d’appeler le 911», a indiqué la porte-parole de la SQ, la sergente Béatrice Dorsainville, à La Presse Canadienne.

La SQ refuse de spécifier le ou les crimes pour lesquels M. Campeau était détenu.

Le public ayant de l’information permettant de retrouver l’homme peut aussi communiquer de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.