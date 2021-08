Un détenu schizophrène est mort parce qu’il a été battu et immobilisé par les gardes

TORONTO — Un détenu atteint de schizophrénie est mort en Ontario parce qu’il a été battu et immobilisé par des gardiens alors qu’il était manifestement en crise, conclut le médecin légiste en chef de la province.

Dans un rapport publié mardi, le docteur Michael Pollanen conclut que Soleiman Faqiri est mort le 15 décembre 2016 après avoir été battu, aspergé de poivre de Cayenne et immobilisé face contre terre dans une cellule d’isolement du Centre correctionnel du Centre-Est, une prison à sécurité moyenne/maximale située à Lindsay.

Le bureau du coroner de l’Ontario avait précédemment conclu que la cause du décès de M. Faqiri ne pouvait pas être déterminée, mais le docteur Pollanen a réexaminé le dossier dans le but d’éclairer l’enquête à venir. Le médecin légiste en chef conclut que les témoins oculaires et les nombreuses blessures présentes sur le corps à l’autopsie indiquent qu’une violente lutte s’est produite dans la cellule d’isolement et que les blessures ont été un «facteur important» dans le décès.

M. Faqiri, âgé de 30 ans, souffrait déjà de schizophrénie lorsqu’il a été incarcéré le 5 décembre 2016, en pleine crise. Ses symptômes se sont ensuite considérablement aggravés au cours de ses 11 jours de détention, indique le rapport du médecin légiste en chef. Il devait d’ailleurs être transféré dans un établissement psychiatrique.

Sa famille, qui cherche des réponses depuis cinq ans, a déclaré mardi que les conclusions du docteur Pollanen ne laissaient désormais aucun doute sur ce qui s’était passé en décembre 2016.

Le docteur Pollanen a découvert en fait qu’une combinaison de facteurs avait contribué à la mort de Soleiman Faqiri, dont le cœur était hypertrophié. Sa lutte épuisante avec les gardiens de prison a été l’un des facteurs déterminants de sa mort, a conclu le médecin légiste en chef.

«Toutes les informations disponibles révèlent que cette altercation comprenait: une lutte épuisante, une contention en position couchée, des blessures contondantes, le déploiement de gaz poivré, des menottes, des chaînes et l’application d’une cagoule», écrit le docteur Pollanen. Les gardes l’ont frappé au corps et à la tête à plusieurs reprises et l’ont maintenu face contre terre sur le sol de la cellule, selon le rapport. Ils ont également enchaîné ses jambes et menotté ses poignets derrière son dos tout en le maintenant en position couchée.

La Police provinciale de l’Ontario et la Police de Kawartha Lakes ont toutes deux mené leur enquête sur cette affaire, mais aucune accusation n’a été portée. La famille a déclaré que le dossier avait maintenant été renvoyé à la Police provinciale de l’Ontario (OPP) pour qu’elle rouvre l’enquête.

«Nous n’avons absolument aucune confiance dans l’OPP pour faire ce qui est juste», a toutefois déclaré Yusuf Faqiri, frère de la victime. «Il doit y avoir des accusations criminelles contre les gardes qui ont tué mon frère, c’est l’espoir ultime.»

La famille a également intenté une poursuite au civil dans cette affaire.