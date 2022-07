Un détenu s’est évadé de l’Établissement de détention de Québec

MONTRÉAL — Un détenu incarcéré à l’Établissement de détention de Québec s’est évadé, jeudi soir, a annoncé le ministère de la Sécurité publique par voie de communiqué.

Dave Gingras-Gaudet, âgé de 37 ans, était détenu «principalement pour des infractions en matière de stupéfiants», indique-t-on.

L’individu est activement recherché par les corps de police de la province et l’enquête a été confiée à la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) afin de le retracer.

Du côté de la SQ, on précise que le fugitif a eu l’aide de deux complices alors que c’est en bénéficiant d’une sortie dans la cour extérieure qu’il a pu s’échapper vers 20h30, jeudi.

Les deux complices doivent être rencontrés par les enquêteurs. Ceux-ci n’auraient pas tenté de prendre la fuite comme l’a fait Dave Gingras-Gaudet.

Les policiers demandent l’aide du public dans cette affaire. Le suspect est un homme qui mesure 1,70 m (5 pieds 6 pouces) et qui pèse 63 kg (138 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Il arbore des tatouages sur les bras, dans le dos et sur la poitrine, en plus de porter une barbiche.

Au moment de sa fuite, il portait un t-shirt noir et un pantalon de denim pâle.

Toute personne détenant de l’information sur l’endroit où pourrait se trouver le détenu en cavale est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

La Sécurité publique dit prendre l’incident «très au sérieux» et qu’une enquête interne a aussi été déclenchée dans le but de «faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à l’évasion».