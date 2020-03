Un deuxième décès lié à la COVID-19 en Ontario, selon une direction régionale

TORONTO — Une direction régionale de la santé publique en Ontario signale jeudi un deuxième décès lié à la COVID-19 dans cette province.

Les autorités de la santé publique de la région de Halton indiquent que le quinquagénaire présentait déjà des ennuis de santé avant de contracter le coronavirus. Il a été impossible de confirmer ce décès au ministère de la Santé.

L’Ontario signale par ailleurs jeudi 43 nouveaux cas de la COVID-19, ce qui porte le bilan total dans cette province à 257 cas, dont un décès déjà signalé et cinq cas résolus. Mais le ministère de la Santé ne peut confirmer encore si ce premier décès est vraiment attribuable à la COVID-19 ou plutôt à des ennuis de santé préexistants chez l’homme de 77 ans.

L’un des 43 nouveaux cas, un octogénaire de la région de Durham, a été hospitalisé. On ignore pour l’instant l’âge, le lieu de résidence et la façon dont la moitié de ces nouveaux cas ont été infectés, ou même si ces personnes sont hospitalisées ou en isolement chez elles.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a aussi annoncé jeudi qu’à la suite de difficultés techniques avec la ligne Télésanté Ontario mercredi, la province avait ajouté 1300 lignes supplémentaires. Cette ligne est utilisée par les citoyens présentant des symptômes qui pourraient être ceux de la COVID-19.

Le gouvernement de l’Ontario devrait par ailleurs faire adopter jeudi la loi d’urgence visant à protéger la sécurité d’emploi des travailleurs contraints de rester à la maison en raison de la pandémie. Le premier ministre Doug Ford a précisé que la loi s’appliquerait aux employés qui font l’objet d’un test, d’une surveillance médicale ou de soins liés au nouveau coronavirus. La loi protégerait aussi les travailleurs qui sont en isolement préventif ou en quarantaine et ceux qui doivent s’occuper d’une personne touchée par la crise, notamment à cause de la fermeture des écoles et des garderies.

Le leader du gouvernement en Chambre s’attend à ce que le projet de loi, qui sera déposé en début d’après-midi, soit adopté à l’unanimité à l’Assemblée législative. Compte tenu de l’éloignement social, seulement 26 députés siégeront jeudi, à bonne distance les uns des autres.

L’Assemblée législative devrait ensuite suspendre ses travaux jusqu’au 25 mars, deux jours après la date prévue pour la reprise de la session à Queen’s Park après les semaines de relâche du mois de mars. Le ministre des Finances, Rod Phillips, devrait présenter ce jour-là des prévisions économiques, revues à la baisse, plutôt que le budget annuel.

Le leader du gouvernement en Chambre, Paul Calandra, a reconnu le caractère inhabituel de cette séance d’un jour, mais il prévient qu’il pourrait y en avoir davantage alors que le gouvernement réagit à une situation qui évolue. «Jusqu’à ce que le médecin hygiéniste nous dise le contraire, cela pourrait être la nouvelle norme pour l’Assemblée législative de l’Ontario dans un avenir prévisible», a-t-il dit, en remerciant les partis d’opposition pour leur collaboration.

Il a d’ailleurs soutenu que le gouvernement avait pris la mesure inhabituelle de consulter l’opposition pour son projet de loi et avait accepté quelques suggestions. La cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, a déclaré que son parti appuierait l’adoption rapide du projet de loi, mais elle est déçue qu’il ne contienne pas plus de protections pour les travailleurs. Elle estime qu’il s’agit là de «premiers petits pas». Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a déclaré qu’il soutiendrait lui aussi le projet de loi.

M. Calandra a aussi annoncé que le gouvernement présentera un deuxième projet de loi jeudi, pour permettre aux conseils municipaux de se réunir par téléconférence pendant la pandémie. Il a estimé que l’Assemblée législative devrait siéger pendant environ 90 minutes jeudi après-midi pour adopter les deux projets de loi.