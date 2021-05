Un diocèse au Wisconsin a demandé la démission d’un prêtre anti-mesures sanitaires

LA CROSSE, Wis. — Le diocèse de La Crosse, au Wisconsin, a demandé la démission d’un prêtre qui ignore les mesures sanitaires contre la COVID-19 à ses messes et qui critique les démocrates pour leur position par rapport au vaccin.

Le révérend James Altman a annoncé cette demande de l’évêque William Callahan durant son sermon, enregistré et diffusé sur YouTube, dimanche, à l’église catholique St. James the Less, à La Crosse.

«L’évêque m’a déclaré que j’étais inadéquat, a-t-il affirmé. L’évêque Callahan m’a demandé de démissionner il y a deux jours parce que je crée des divisions.»

Selon un article de La Crosse Tribune, on peut entendre dans la vidéo le désarroi de la foule rassemblée dans l’église durant cette annonce.

M. Altman a suscité la controverse, l’automne dernier, après avoir décrit les démocrates comme impies et les avoir avertis qu’ils iraient en enfer s’ils ne se repentaient pas. Plus tard, il a qualifié les mesures contre la COVID-19 comme «presque nazies».

«Soyons clairs, Dieu maudit chacune de ces mesures, que ce soit dans un gouvernement civil ou pire, en collaboration avec plusieurs membres de l’Église», a clamé M. Altman durant une messe du dimanche des Rameaux.

M. Altman a affirmé que son avocat allait s’opposer à la demande de l’évêque de démissionner. Le prêtre a expliqué à la congrégation, dimanche, que M. Callahan pourrait désigner un administrateur paroissial, ce qui ferait de lui un «prêtre sans responsabilités en attendant que l’appel passe par Rome, ce qui pourrait prendre une année ou plus».

Un porte-parole pour le diocèse n’a pas immédiatement répondu à la demande d’entrevue de La Crosse Tribune. Le diocèse a décidé de gérer cette affaire à l’interne, déclarant qu’elle travaillait avec M. Altman en privé.