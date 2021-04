Un documentaire sur Greta Thunberg diffusé jeudi en première pour le jour de la Terre

NEW YORK — Greta Thunberg a eu 18 ans en janvier, mais elle sait déjà ce que son avenir lui réserve: alors que la plupart des étudiants changeront de concentrations plusieurs fois, la Suédoise soutient que la lutte au changement climatique sera la mission de sa vie.

«Dans un monde parfait, on n’aurait pas besoin d’être un activiste pour le climat, mais malheureusement, il y aura probablement encore un tel besoin pendant un certain temps», a-t-elle déclaré. «Je pense que je vais le faire aussi longtemps que le besoin s’en fera sentir.»

Le militantisme et le message de Greta Thunberg prennent vie dans un nouveau documentaire, «Greta Thunberg: A Year to Change the World» (une année pour changer le monde), une série en trois parties coproduite par PBS et BBC Studios, qui sera diffusée en première jeudi, «jour de la Terre».

La série suit la jeune fille alors qu’elle a 16 ans, en 2019, et qu’elle prend une année sabbatique pour rencontrer des scientifiques du monde entier et mener une grande campagne de sensibilisation sur le changement climatique.

On la voit au cours de ses visites dans des villes qui ont été visiblement touchées par le réchauffement de la Terre, comme sur le glacier Athabasca, au Canada, dans une ville de Californie ravagée par des incendies de forêt, et auprès de bergers autochtones samis, chez elle en Suède, où les rennes sont aujourd’hui menacés de famine.

L’adolescente navigue même à travers l’Atlantique Nord, pendant la saison la plus difficile en mer, pour découvrir comment les émissions de dioxyde de carbone des navires ont modifié la chimie des océans.

«Une année pour changer le monde» donne également un aperçu des coulisses de ses discours, lors de rassemblements monstres, et révèle aussi comment son élan a été considérablement ralenti par la pandémie mondiale.

Greta Thunberg, finaliste pour le prix Nobel de la paix 2020, a aussi été la plus jeune personne à avoir été nommée «Personnalité de l’année» par le magazine Time, en 2019.

Mais elle a aussi été qualifiée de «sale gamine» par le président conservateur brésilien Jair Bolsonaro. Le président russe Vladimir Poutine a soutenu qu’elle ne comprenait pas que «le monde moderne est complexe», et l’ancien président Donald Trump a provoqué des huées en ne faisant que mentionner son nom lors de rassemblements républicains. Il a même écrit sur Twitter: «Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami! Chill, Greta, Chill!»

Mais la jeune femme ne s’en fait pas trop. «C’est un signe que nous faisons quelque chose de bien, que nous avons un impact, alors nous le prenons comme un compliment», dit-elle.

À propos de la série documentaire, Greta Thunberg pense que ce qui est le plus intéressant, c’est ce que les cinéastes n’ont pas pu inclure. «Je ne sais pas à combien d’entreprises de mode comme H&M, de fabricants automobiles comme Volkswagen, de pétrolières comme Shell et de compagnies aériennes, etc. nous avons demandé des interviews et qui ont toutes refusé systématiquement. Ça, je pense que c’est très intéressant: ça en dit long sur ces entreprises.»

Pendant que les stations américaines du réseau public PBS diffuseront en rafale les trois épisodes jeudi soir, à compter de 20 h, la jeune Thunberg sera à son école, en Suède, qui a repris les cours en personne un jour par semaine. Elle utilisera également le «jour de la Terre», jeudi, pour témoigner virtuellement devant le Congrès américain, avec des scientifiques, au sujet des subventions à l’industrie des combustibles fossiles.

Par Gary Gerard Hamilton, The Associated Press