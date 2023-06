Un drone frappe un immeuble en Russie; combats et crues en Ukraine

KIEV, Ukraine — Les attaques de drones dans le sud-ouest de la Russie révèlent les vulnérabilités des systèmes de défense aérienne du pays alors que la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine affecte de plus en plus le sol russe.

Le gouverneur de la région de Voronej en Russie a déclaré vendredi qu’un drone s’était écrasé dans un immeuble résidentiel de grande hauteur et que des éclats de verre avaient blessé trois personnes.

La dernière attaque de drones visant des villes russes au cours des dernières semaines s’est produite au milieu d’une poussée de première ligne des forces ukrainiennes dans ce qui semble être les premiers stades d’une contre-offensive tant attendue.

Pendant ce temps, les efforts pour faire face aux inondations causées par la rupture du barrage de Kakhovka dans le sud de l’Ukraine se sont poursuivis, alors que les niveaux d’eau baissent.

Il est estimé que des milliers de personnes sont piégées par les eaux de crue qui se sont répandues après l’effondrement catastrophique du barrage.

L’aide tarde à arriver à Olechky, une ville occupée par les Russes le long du Dnipro, selon les personnes bloquées et leurs sauveteurs ukrainiens désespérés.

Les responsables affirment que plus de 6000 personnes ont été évacuées de dizaines de villes et villages inondés des deux côtés du fleuve. Cependant, la véritable ampleur de la catastrophe reste incertaine pour une région qui abritait autrefois des dizaines de milliers de personnes.

Au moins 14 personnes sont mortes dans les inondations, beaucoup sont sans abri et des dizaines de milliers sont sans eau potable.

Aide l’Iran à la Russie

La Maison-Blanche dit avoir des renseignements indiquant que l’Iran fournit à la Russie des matériaux pour construire une usine de fabrication de drones à l’est de Moscou alors que le Kremlin cherche à assurer un approvisionnement régulier en armes pour son invasion en cours de l’Ukraine.

L’information du service de renseignement américain a été dévoilée vendredi par la Maison-Blanche.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que les responsables du renseignement américain pensaient qu’une usine dans la zone économique spéciale russe d’Alabuga pourrait être opérationnelle au début de l’année prochaine.

La Maison-Blanche a également publié des images satellites prises en avril du site industriel où elle pense que l’usine «sera probablement construite».

Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou déploierait certaines de ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie le mois prochain, une décision que l’opposition biélorusse a décrite comme une tentative de chantage à l’Occident.

Le président Poutine a déclaré lors de la réunion de vendredi avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko que les travaux de construction d’installations pour les armes nucléaires seront achevés d’ici les 7 et 8 juillet et qu’ils seront rapidement transférés en Biélorussie par la suite.

La Russie a utilisé le territoire biélorusse pour envoyer des troupes en Ukraine le 24 février 2022 et a maintenu des forces sur place.

Soutien de 2 G $ à l’Ukraine

Aux États-Unis, le Pentagone a déclaré qu’il fournirait 2,1 milliards $ US supplémentaires d’aide militaire à long terme à l’Ukraine.

Le nouveau programme d’assistance comprend le financement de plus de munitions de batteries de missiles Patriot, de systèmes et de missiles de défense aérienne Hawk, et de petits drones Puma pouvant être lancés à la main.

Cette dernière annonce de financement intervient alors qu’il y a des signes que l’Ukraine commence — ou est sur le point de commencer — la contre-offensive pour tenter de reprendre le territoire qui a été saisi par la Russie.

Aux Nations unies, la plus haute cour a déclaré avoir accepté les demandes de 32 pays de soutenir l’Ukraine dans une plainte pour génocide contre la Russie.

Le gouvernement ukrainien a déposé l’affaire devant la Cour internationale de justice quelques jours après l’invasion de son voisin par la Russie en février 2022.

Le Kremlin a ignoré les audiences tenues le mois suivant et a ignoré l’ordre du tribunal d’arrêter les hostilités.

Un nombre record de 33 pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie et tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de la Hongrie, ont demandé à participer à l’affaire aux côtés de l’Ukraine. Cependant, les juges du tribunal de l’ONU ont rejeté la demande américaine sur un point technique.

La plainte allègue que la Russie a violé un traité de 1948 en accusant à tort l’Ukraine d’avoir commis un génocide dans ses régions orientales de Louhansk et de Donetsk, et en utilisant cela comme prétexte pour l’invasion.

Tout pays ayant signé le traité d’après-guerre criminalisant le génocide est autorisé à déposer une déclaration d’intervention dans les affaires relevant de l’accord. Les États-Unis n’ayant pas accepté de faire partie de la convention sur le génocide lorsqu’ils l’ont signée, les juges ont estimé que le pays n’avait pas le droit d’y participer.

— Avec des informations de Jamey Keaten, Joanna Kozlowska, Illia Novikov, Yuras Karmanau et Hanna Arhirova à Kyiv, de Aamer Madhani et Lolita C. Baldor à Washington et de Molly Quell à La Haye.