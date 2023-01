Un écrasement d’un avion au Népal fait au moins 68 morts

KATMANDOU, Népal — L’écrasement d’un avion régional transportant 72 personnes a fait au moins 68 morts au Népal, ont confirmé les autorités dimanche.

L’avion du transporteur Yeti Airlines du Népal s’est écrasé dans une gorge alors qu’il atterrissait dans un aéroport nouvellement ouvert dans la ville touristique de Pokhara.

L’autorité de l’aviation civile du pays a annoncé la nouvelle sur Twitter dimanche, alors que les sauveteurs ratissaient le site de l’écrasement près du fleuve Seti, à environ 1,6 kilomètre de l’aéroport international de Pokhara.

Sur les lieux de la tragédie, les sauveteurs ont utilisé des cordes pour extraire les corps de l’épave, dont certaines parties étaient suspendues au-dessus du bord de la gorge. Certains corps, brûlés au point d’être méconnaissables, étaient transportés par les pompiers dans des hôpitaux où des proches affligés s’étaient rassemblés.

On ne savait pas dans l’immédiat les causes de la tragédie. Il s’agit de l’écrasement d’avion qui a fait le plus de victimes au pays en 30 ans.

Un témoin a raconté qu’il a vu l’avion tourner violemment dans les airs après qu’il a commencé à tenter un atterrissage, en regardant depuis la terrasse de sa maison. Gaurav Gurung a affirmé que l’avion a piqué du nez en premier vers sa gauche et s’est ensuite écrasé dans la gorge.

«L’avion a pris feu après l’écrasement. Il y avait de la fumée partout», a dit M. Gurung.

L’autorité de l’aviation a déclaré que la dernière fois que l’avion est entré en contact avec l’aéroport, près de Seti Gorge, c’était à 10 h 50, heure locale, avant de s’écraser.

Le bimoteur ATR 72, exploité par Yeti Airlines du Népal, effectuait un vol de 27 minutes entre la capitale, Katmandou, et Pokhara. Il transportait 68 passagers, dont 15 ressortissants étrangers, ainsi que quatre membres d’équipage, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile du Népal dans une déclaration. Parmi les passagers, il y avait cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens ainsi qu’un ressortissant d’Irlande, de l’Australie, d’Argentine et de la France.

Tek Bahadur K. C., un agent administratif supérieur dans le district de Kaski, s’attendait à ce que les secouristes trouvent plus de corps au fond de la gorge.

Des images et des vidéos partagées sur le réseau social Twitter montraient des panaches de fumée qui s’échappaient du lieu de l’accident alors que des secouristes, des soldats népalais et des foules de personnes se rassemblaient autour de l’épave de l’avion pour trouver des survivants. Plusieurs parties du fuselage de l’avion étaient dispersées dans la gorge.

Le premier ministre Pushpa Kamal Dahal, qui s’est précipité à l’aéroport après l’accident, a mis en place une équipe pour enquêter sur l’écrasement.

«L’incident a été tragique. Toute la force de l’armée népalaise, la police a été déployée pour le sauvetage», a-t-il dit.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué dans une déclaration qu’il tente toujours de confirmer le sort de deux passagers sud-coréens et a envoyé du personnel sur les lieux.

Le type d’avion en cause, l’ATR 72, est utilisé par plusieurs compagnies aériennes du monde entier pour de courts vols régionaux. Introduit à la fin des années 1980 par un partenariat français et italien, le modèle d’avion a été impliqué dans plusieurs accidents mortels au fil des ans. En 2018, un ATR 72 exploité par la compagnie iranienne Aseman Airlines s’est écrasé dans une région montagneuse brumeuse, tuant les 65 passagers à bord.

Le constructeur a identifié l’avion impliqué dans l’écrasement de dimanche comme un ATR 72-500 dans un gazouillis. Selon les données de suivi de l’avion de flightradar24.com, l’avion avait 15 ans et était « équipé d’un vieux transpondeur dont les données étaient peu fiables». Il a déjà été piloté par l’Inde Kingfisher Airlines et la Thaïlande Nok Air avant que Yeti prenne le relais en 2019, selon les dossiers sur Airfleets.net. Yeti Airlines a une flotte de six avions ATR72-500, a déclaré le porte-parole de la société Sudarshan Bartaula.

Pokhara, situé à 200 kilomètres à l’ouest de Katmandou, est la porte d’entrée du circuit Annapurna, un sentier de randonnée populaire dans l’Himalaya.

L’aéroport international de Pokhara a commencé ses activités il y a seulement deux semaines. Il a été construit avec du soutien financier chinois. L’ambassadeur chinois au Népal, Chen Song, a déclaré dans un gazouillis qu’il était «sous le choc».

«En cette période difficile, nos pensées vont au peuple népalais. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux victimes et familles endeuillées», a-t-il écrit.

L’écrasement de dimanche est le plus meurtrier du Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il a percuté une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.

Le Népal, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, y compris le mont Everest, a un historique d’accidents aériens. Selon la base de données sur la sécurité aérienne de la Flight Safety Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels au Népal depuis 1946.

L’an dernier, 22 personnes sont mortes lorsqu’un avion s’est écrasé à flanc de montagne au Népal. En 2016, un Tara Air Twin Otter de Pokhara à Katmandou s’est écrasé après le décollage, tuant les 23 personnes à bord.

En 2012, un avion d’Agni Air de Pokhara à Jomsom s’est écrasé, tuant 15 personnes. Six personnes ont survécu. En 2014, un avion de Nepal Airlines reliant Pokhara à Jumla s’est écrasé, tuant les 18 passagers à bord.

