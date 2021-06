Un éditorialiste d’Apple Daily arrêté à l’aéroport de Hong Kong

HONG KONG — Un autre membre de l’ancien journal prodémocratie de Hong Kong, Apple Daily, a été arrêté dimanche soir à l’aéroport alors qu’il tentait de quitter la ville, ont rapporté les médias locaux.

Il s’agit de l’éditorialiste Fung Wai-kong, selon le South China Morning Post et le média en ligne Citizen News. Ces médias citent des sources non identifiées affirmant que M. Fung a été arrêté pour des soupçons de collusion étrangère visant à mettre en danger la sécurité nationale.

Il est possible que Fung Wai-kong partait pour la Grande-Bretagne lorsqu’il a été arrêté, ont indiqué les médias locaux. La police a déclaré avoir appréhendé un homme de 57 ans à l’aéroport dimanche soir en vertu de la loi sur la sécurité nationale, mais ne l’a pas identifié.

Il est le deuxième éditorialiste d’Apple Daily à être arrêté, et la septième personne du journal en deux semaines. Jusqu’à présent, ces sept personnes sont soit des journalistes soit des dirigeants d’Apple Daily.

Les autorités de Hong Kong répriment la dissidence dans le territoire semi-autonome, arrêtant la plupart des personnalités prodémocraties de la ville et réorganisant les lois électorales de Hong Kong pour garder les voix de l’opposition hors de la législature.

L’Association des journalistes de Hong Kong (HKJA) a condamné la police pour avoir ciblé des journalistes.

«La HKJA réitère que la liberté d’expression et la liberté de la presse sont des valeurs fondamentales de Hong Kong, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Si même l’écriture des lettrés ne peut être tolérée, il sera difficile pour Hong Kong d’être considérée comme une ville internationale.»

L’arrestation de Fung Wai-kong survient également alors que le média en ligne prodémocratie Stand News a mentionné dans un communiqué qu’il supprimerait les commentaires publiés sur son site avant juin et mettrait fin à ses efforts de collecte de fonds en raison de préoccupations concernant la loi sur la sécurité nationale.

Les mesures ont été prises pour protéger les sympathisants, les écrivains et les rédacteurs du média dans le cadre de «l’inquisition littéraire» de Hong Kong, a affirmé Stand News.

Malgré les mesures de précaution prises, Stand News s’est engagé à continuer de rapporter l’actualité.

La plate-forme d’information en ligne a également indiqué qu’elle cesserait de prendre de l’argent aux abonnés et aux donateurs et cesserait d’accepter de nouveaux abonnements pour éviter le risque de gaspillage d’argent. En vertu de la loi sur la sécurité nationale, les avoirs peuvent être gelés si les autorités estiment que l’argent est lié à un crime connexe.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont gelé 2,3 millions de dollars d’actifs liés au journal Apple Daily. La semaine dernière, Apple Daily a imprimé son édition finale et a cessé ses activités, invoquant la sécurité des employés et l’incapacité de payer les salaires.