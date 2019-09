Un éléphant fait 18 blessés dans une célébration bouddhiste au Sri Lanka

COLOMBO, Sri Lanka — Un éléphant qui participait à une parade bouddhiste au Sri Lanka a foncé dans la foule, blessant au moins 18 personnes.

L’incident s’est produit samedi soir à Kotte, près de la capitale du Sri Lanka.

Selon des images diffusées par la chaîne de télévision privée Derana Television, la procession venait de commencer après qu’un ministre ait déposé une relique sur un cercueil transporté par un éléphant vêtu de vêtements rouges.

Quelques minutes plus tard, on aperçoit un autre éléphant courant vers des spectateurs forcés de se disperser. Ils ont alors heurté l’éléphant qui ouvrait le cortège. L’animal, effrayé d’être bousculé, est devenu violent et s’est mis à courir dans la foule.

Un homme qui était assis sur l’éléphant est tombé et a échappé de justesse à un piétinement.

Des responsables de deux hôpitaux ont déclaré que 18 blessés avaient été transportés dans leurs établissements. Seize d’entre eux ont depuis reçu leur congé de l’hôpital.