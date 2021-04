Un élu municipal sur 10 n’a pas suivi la formation obligatoire en éthique

MONTRÉAL — Environ un élu municipal sur dix n’a pas suivi la formation obligatoire en éthique et déontologie dans la centaine de municipalités scrutées à la loupe par la Commission municipale du Québec (CMQ).

La Commission avait annoncé en décembre dernier qu’elle mènerait un audit sur cette question dans 100 municipalités du Québec. En tout, ce sont 675 élus municipaux qui ont été vérifiés et 65 d’entre eux n’avaient pas suivi la formation requise, bien qu’ils aient été élus pour la plupart en 2017.

Depuis dix ans, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) oblige les élus à suivre une telle formation, habituellement donnée par les grandes organisations municipales que sont l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération des municipalités du Québec (FQM). Dans le cas de cet audit, la quasi-totalité des municipalités visées relevaient de la FQM, qui regroupe les municipalités et MRC en région.

Le défaut de suivre cette formation devient un facteur aggravant lorsque vient le temps de sanctionner un élu municipal qui a enfreint son code d’éthique et de déontologie.

Les données de l’audit démontrent que les 65 élus n’ayant pas suivi la formation obligatoire sont regroupés dans 34 municipalités.

«Je serais plutôt porté à dire qu’il y en a au moins 90 % qui l’ont suivie», s’est défendu, non sans raison, le président de la FQM, Jacques Demers, lorsque rejoint par La Presse Canadienne.

Notre-Dame-de-Lorette remporte la palme

La palme revient à la petite municipalité de 183 habitants de Notre-Dame-de-Lorette, au Saguenay-lac-Saint-Jean, où aucun des six élus municipaux n’avait suivi la formation. Viennent ensuite les municipalités de Biencourt, dans le Bas-Saint-Laurent (432 habitants), où six des sept élus n’avaient pas suivi la formation, celles de Laforce en Abitibi-Témiscamingue (556 habitants) et Saint-Augustin sur la Côte-Nord (675 habitants), où cinq des sept élus municipaux n’avaient pas suivi la formation en éthique et déontologie.

M. Demers fait valoir que les élus des petites municipalités gagnent souvent des salaires symboliques et occupent des emplois à temps plein ailleurs. Les cours, avance-t-il, ne sont pas toujours accessibles au bon moment: «Ce n’est pas parce qu’il a eu quatre ans pour le faire que pendant ces quatre années, c’était comme aller à l’épicerie la journée que ça nous adonne.»

Par contre, il reconnaît que l’obligation existe et qu’on peut difficilement évoquer quelque raison que ce soit pour ne pas se conformer à la Loi. La FQM, qui dispense cette formation, a aussi un examen de conscience à faire: «Peut-être qu’on a un problème de diffuser ces cours-là au bon moment aussi. Quelqu’un qui voudrait suivre ce cours-là aujourd’hui, par exemple, il n’y en a pas aujourd’hui.»

«Du côté de la Fédération, il va falloir trouver une façon de faire en sorte que les gens l’aient au moins en ligne, mais encore là, certains diront: on n’a pas encore internet à niveau dans certaines de ces régions pour recevoir le cours», fait-il valoir.

Les raisons évoquées sont bonnes, mais elles n’excusent pas certains autres problèmes mis en lumière par l’audit. Par exemple, parmi les élus audités, 322 siégeaient déjà à leur conseil municipal depuis un ou plusieurs mandats. Or, près de 8 % de ces réélus «ne se sont jamais conformés à l’obligation de suivre une formation en éthique et en déontologie, et ce, malgré les mandats successifs. De plus, parmi ceux qui ont participé à cette formation lors d’un mandat antérieur, 45 % l’ont suivie en 2011 ou en 2012», peut-on lire dans le rapport de la CMQ.