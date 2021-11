Un éminent médecin est enlevé et tué dans le nord de l’Afghanistan

KABOUL — Un éminent médecin a été enlevé et tué dans le nord de l’Afghanistan, a annoncé samedi sa famille.

Mohamed Nader Alemi a été enlevé il y a deux mois dans la ville de Mazar-e Charif, et ses ravisseurs ont demandé une rançon pour sa libération, a déclaré son fils Roheen Alemi.

La famille leur a finalement payé 350 000 $ après avoir négocié alors que les ravisseurs demandaient plus du double, a-t-il déclaré.

Malgré le paiement, les ravisseurs ont tué le Dr Alemi, laissant son corps dans la rue, a déclaré son fils. Ils ont appelé la famille et leur ont dit où le trouver vendredi, a-t-il déclaré.

«Mon père a été gravement torturé, il y a des signes de blessures sur son corps», a déclaré Roheen Alemi.

Mohamed Nader Alemi, un psychiatre, travaillait pour l’hôpital provincial du gouvernement à Mazar-e Charif.

Il possédait également une clinique privée, qui serait la première clinique psychiatrique privée de la ville.

Sous le gouvernement précédent soutenu par les États-Unis, la criminalité a augmenté, y compris les enlèvements contre rançon, ce qui a incité plusieurs hommes d’affaires à fuir l’Afghanistan.

Les enlèvements se sont poursuivis depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août, mais à une fréquence moindre.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur des talibans, Saeed Khosty, a déclaré que les forces talibanes avaient arrêté huit ravisseurs présumés qui étaient à l’origine des enlèvements de trois personnes, dont le Dr Alemi, dans la province de Balkh, où se trouve Mazar-e Charif.

Il a déclaré que deux des personnes enlevées avaient été sauvées, mais que Mohamed Nader Alemi avait été tué pendant la tentative de sauvetage.

La police recherche deux associés des huit hommes arrêtés qui auraient tué le médecin. « L’Émirat islamique s’est engagé à trouver et à punir les auteurs », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le ministère des Finances dirigé par les talibans a annoncé que tous les employés du gouvernement recevront un salaire de trois mois. Ils n’avaient pas été payés depuis la prise de contrôle du pays par les talibans.

L’absence de rémunération des fonctionnaires a été l’un des facteurs qui ont alimenté une augmentation de la pauvreté en Afghanistan au milieu d’une économie qui s’effondre.

Le représentant extraordinaire des États-Unis pour l’Afghanistan, Thomas West, a répondu à une lettre ouverte envoyée plus tôt cette semaine par le ministre des Affaires étrangères des talibans au Congrès américain.

Dans la lettre, Amir Khan Muttaqi a déclaré que les sanctions américaines contre les talibans alimentaient la crise économique. Il a exhorté le Congrès à libérer des milliards d’actifs afghans.

Thomas West a déclaré dans une série de tweets que les talibans avaient été avertis que l’aide non humanitaire à l’Afghanistan serait interrompue si les insurgés prenaient le pouvoir militairement plutôt que de parvenir à un règlement négocié.

La légitimité « doit être gagnée » en établissant un gouvernement inclusif et en respectant les droits des femmes et des minorités, « y compris l’égalité d’accès à l’éducation et à l’emploi», a-t-il déclaré.

Thomas West a ajouté que les États-Unis fournissaient 474 millions $ d’aide humanitaire à l’Afghanistan par l’intermédiaire d’agences des Nations Unies.