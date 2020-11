Un employé de dépanneur poignardé à mort à Montréal

MONTRÉAL — Un homme de 49 ans a succombé à ses blessures, vendredi après-midi, après avoir été victime d’une attaque à l’arme blanche dans le dépanneur où il travaillait à Montréal.

Selon ce que rapporte le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un appel a été reçu au 911 vers 13 h 00 pour rapporter qu’un homme avait été agressé à l’arme blanche. L’attaque a eu lieu dans un dépanneur situé à l’angle du boulevard Henri-Bourassa Est et de la rue de Lille dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Sur place, les patrouilleurs ont porté secours à un homme de 49 ans gravement blessé au haut du corps. Au moment de son transport à l’hôpital, on craignait pour sa vie et il a plus tard succombé à ses blessures.

Le porte-parole du SPVM, Julien Lévesque, a précisé qu’au moins un suspect est recherché. Toutefois, des complices pourraient aussi avoir participé à l’agression selon les premières informations obtenues par les enquêteurs.

Il s’agit du 22e homicide commis sur le territoire de Montréal en 2020. Les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM ont procédé à l’analyse de la scène et devaient rencontrer des témoins.