Un employé des Canucks remercie une dame de l’avoir prévu d’un danger pour sa santé

SEATTLE — Brian «Red» Hamilton était en train de placer de l’équipement sur le banc des Canucks de Vancouver entre deux périodes, le 23 octobre à Seattle, lorsqu’il a remarqué qu’une dame assise dans les estrades derrière lui avait placé son téléphone sur la baie vitrée.

Le message écrit en grands caractères sur l’écran a attiré l’attention d’Hamilton, qui est adjoint au gérant de l’équipement pour les Canucks. La spectatrice, Nadia Popovici, pensait qu’un grain de beauté à l’arrière du cou de Brian Hamilton était cancéreux et lui recommandait de le faire examiner.

Elle avait finalement raison.

«Je me suis senti mal sur le coup. Je marchais pour quitter le banc et voilà qu’une femme met son téléphone sur la vitre et je lis que le grain de beauté à l’arrière de mon cou est un cancer. Ça m’a pris par surprise», a raconté Brian Hamilton samedi avant la deuxième visite de la saison des Canucks à Seattle.

«Donc j’ai tenté de me concentrer et j’ai continué à faire mon travail. Quand j’ai reçu le diagnostic, ma première pensée est allée pour elle parce que je ne l’avais pas remerciée. Je suis content qu’elle sache qu’elle avait raison. C’était important qu’elle le sache.»

Les Canucks ont publié une lettre signée par Brian Hamilton, samedi, dans laquelle l’homme décrivait la scène et remerciait la dame dont il ignorait alors l’identité. Moins d’une heure après la publication du texte, les Canucks et le Kraken de Seattle ont confirmé être entrés en contact avec Nadia Popovici, âgée de 22 ans, qui a passé la veille du Jour de l’An à travailler en première ligne dans le réseau de la santé.

«J’ai vraiment apprécié d’avoir la chance de le regarder dans les yeux et d’entendre comment il a vécu cette situation», a mentionné Nadia Popovici, qui est diplômée de l’Université de Washington et a l’intention de faire des études de médecine l’année prochaine.

«Imaginez comment ça a pu être stressant pour lui de voir une jeune femme lui dire qu’il devrait aller voir un médecin pendant qu’il travaillait. Personne ne veut apprendre ça.»

«Donc ça a été très spécial pour moi de parler à sa famille et lui et de voir comment cet événement les a marqués.»

Brian Hamilton travaille pour les Canucks depuis 20 ans. Il a notamment été impressionné par le fait que Nadia Popovici a réussi à remarquer la bosse malgré tout le mouvement qu’il y a sur un banc de la LNH pendant un match.

«Je ne comprends toujours pas comment elle l’a vue. La bosse n’était pas très grosse. Je portais un manteau et il y avait les fils de ma radio sur mon cou.»

Nadia Popovici a expliqué qu’elle a fait beaucoup de bénévolat dans les hôpitaux, notamment dans un service d’oncologie.

«Je l’ai vu et je me suis dit: « Wow, c’est l’exemple parfait d’un mélanome »», a-t-elle mentionné.

Le match à Seattle en octobre était le dernier arrêt des Canucks lors d’un voyage sur la route. Quelques jours après son retour à Vancouver, Brian Hamilton a demandé aux médecins de l’équipe de jeter un coup d’œil au grain de beauté en question.

Lorsque les médecins ont émis des inquiétudes à leur tour, Brian Hamilton a fait retirer le grain de beauté et l’a envoyé pour une biopsie.

Les résultats de l’examen au microscope ont révélé la présence de cellules cancéreuses dans le grain de beauté, qui aurait pu mettre sa vie en danger dans quelques années s’il n’avait pas été retiré.

«Il n’était que sur la couche externe de ma peau, a expliqué Brian Hamilton. Il n’avait pas pénétré jusqu’à la deuxième couche et c’est parce que nous l’avons détecté assez tôt.»

Brian Hamilton a affirmé que son but en racontant l’histoire et en publiant la lettre était d’offrir à Nadia Popovici la reconnaissance qu’elle méritait pour les efforts qu’elle a déployés pour attirer son attention.

«Je comprends que je fais partie de l’histoire, mais elle doit savoir qu’elle est l’essentiel de l’histoire, a mentionné Brian Hamilton. C’est elle qui a fait ça. Elle a sauvé une vie. Elle doit savoir qu’elle avait raison de faire tous ces efforts et que ses soupçons étaient fondés.»