Un enquêteur choqué des dossiers sensibles envoyés à un suspect criminel

OTTAWA — Un enquêteur à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a examiné un ordinateur portable saisi a déclaré qu’il était «totalement choqué» de découvrir que quelqu’un avait envoyé des documents de renseignement sensibles à un suspect criminel.

L’ancien sergent d’état-major de la GRC, Guy Belley, a décrit mercredi devant la Cour supérieure de l’Ontario comment cette révélation avait déclenché la sonnette d’alarme il y a cinq ans.

M. Belley, qui a pris sa retraite en 2020, a été le premier témoin de la Couronne au procès devant juge et jury de Cameron Jay Ortis, un ancien directeur du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des documents classifiés.

M. Ortis est accusé d’avoir violé la Loi sur la protection de l’information en révélant des secrets à trois personnes et en essayant de le faire dans un quatrième cas, ainsi que d’abus de confiance et d’infraction informatique.

M. Ortis, 51 ans, a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Les accusations portées contre M. Ortis affirment qu’il a communiqué des «informations opérationnelles spéciales» sans autorisation alors qu’il était désigné comme une personne «tenue en permanence au secret» – une catégorie qui comprend plusieurs responsables de la communauté canadienne de la sécurité et du renseignement.

À l’époque, Cameron Jay Ortis était à l’étranger en formation linguistique après avoir été directeur d’une unité de recherche opérationnelle composée d’analystes. À son retour en 2016, il est devenu directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC.

M. Belley avait été chargé en 2018 d’analyser le contenu d’un ordinateur portable appartenant à Vincent Ramos, PDG de Phantom Secure Communications, arrêté aux États-Unis.

Un effort de la GRC connu sous le nom de Projet Saturation a révélé que des membres d’organisations criminelles utilisaient les appareils de communication cryptés de l’entreprise Phantom Secure.

M. Ramos plaidera plus tard coupable d’avoir utilisé ses appareils Phantom Secure pour faciliter la distribution de cocaïne et d’autres drogues illicites vers des pays dont le Canada.

L’ex-sergent Belley a déclaré au tribunal qu’il avait trouvé un courriel adressé à M. Ramos provenant d’un expéditeur inconnu contenant des parties de 10 documents, y compris une mention provenant de l’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’expéditeur proposera plus tard de fournir à M. Ramos les documents complets en échange de 20 000 $.

La Couronne affirme que la GRC a découvert, après de nombreuses recherches techniques, des preuves selon lesquelles M. Ortis avait communiqué des secrets à M. Ramos et à d’autres d’autres personnes visées par l’enquête.

Un exposé conjoint des faits, déposé comme pièce à conviction dans l’affaire, indique que les éléments en question étaient des «informations opérationnelles spéciales» telles que définies par la loi canadienne sur les secrets.

Les pièces à conviction associées comprennent des détails sur des courriels envoyés anonymement à Vincent Ramos au cours du premier semestre 2015, lui proposant de fournir des informations intéressantes.

Retracer des courriels

La Couronne devrait passer les prochains jours du procès à tenter de convaincre le jury que M. Ortis était à l’origine de ces ouvertures, enfreignant ainsi la Loi sur la protection de l’information.

Un courriel adressé à M. Ramos le 29 avril 2015 à partir de l’adresse courriel [email protected] indiquait que les différentes pièces jointes étaient des copies partielles de renseignements des forces de l’ordre américaines et canadiennes ciblant Phantom Secure.

«Ils sont sous embargo dans le sens où j’ai retiré le contenu de ces documents, laissant suffisamment de place pour vous permettre d’évaluer si vous seriez ou non intéressé à acquérir les documents complets sans embargo», indique le courriel.

«Phantom Secure présente un intérêt considérable à la fois pour les forces de l’ordre et les agences de renseignement du monde occidental. Les documents joints ici ne sont qu’une sélection des efforts plus vastes menés contre votre organisation. Le but ultime est d’atteindre vos clients, dont certains sont d’importants acteurs mondiaux.

«Votre service a bloqué toute action contre eux. Ainsi, leur objectif est de perturber ou de démanteler Phantom Secure.»

Parmi les documents proposés figuraient des divulgations du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) aux forces de l’ordre, ainsi que des évaluations des renseignements policiers sur Phantom Secure.

Un précédent courriel anonyme adressé à M. Ramos, le 21 mars, lui demandait si Kapil Judge, le directeur technique de Phantom Secure, avait «rencontré quelqu’un d’ami» alors qu’il subissait une inspection secondaire de l’agence des services frontaliers à l’aéroport.

Lors d’un entretien avec la police, M. Ramos a reconnu avoir reçu et participé à la correspondance électronique.

La GRC a alors commencé à tenter de déterminer qui avait envoyé les mystérieux courriels à M. Ramos.

En 2019, la gendarmerie a déterminé qu’en mars 2015, M. Ortis avait utilisé la base de données de la Banque nationale de données sur la criminalité de la GRC pour accéder à un rapport de la gendarmerie du 6 mars de cette année-là décrivant un plan visant à ce qu’un policier infiltré approche M. Judge à l’aéroport de Vancouver.

M. Ortis a été placé en détention en septembre 2019.

Des mandats de perquisition ont été exécutés dans son appartement d’Ottawa et dans son bureau au quartier général de la GRC, indique l’exposé conjoint des faits.

Les enquêteurs ont saisi de nombreux appareils, dont cinq ordinateurs portables, cinq disques durs externes, 10 clés mémoire et trois téléphones portables.

Certaines parties d’une clé mémoire cryptée trouvée dans son appartement ont été déchiffrées avec succès. La clé contenait un dossier nommé «Le Projet» qui contenait plusieurs sous-dossiers.

Un document intitulé «Email-addresses.txt» dans le dossier «Le Projet» répertoriait les adresses courriel et les mots de passe de neuf comptes, dont le compte variablewinds, ajoute la déclaration commune.

La GRC a pu utiliser les informations de connexion pour se connecter au compte variablewinds et localiser les courriels échangés avec le compte Tutanota de M. Ramos.