Un enseignant de Toronto qui a porté du «blackface» à l’école n’«est plus employé»

TORONTO — Un enseignant blanc d’une école secondaire de Toronto qui s’était peint le visage en noir pour l’Halloween n’est «plus à l’emploi» du conseil scolaire.

Debbie Donsky, surintendante de l’éducation au Conseil scolaire de Toronto, a fait le point sur cette affaire dans une lettre aux parents et aux élèves. Elle indique que le conseil scolaire a terminé son enquête sur l’incident et que les «conséquences appropriées ont été appliquées».

Plus tôt ce mois-ci, dans une lettre aux parents, la directrice du Parkdale Collegiate Institute avait écrit qu’un employé blanc avait porté du «blackface» pour l’Halloween à l’école. Julie Ardell écrivait que l’incident, «raciste et déshumanisant», avait été signalé au conseil scolaire et que l’enseignant avait été affecté à la maison pendant l’enquête.

Dans la mise à jour publiée mercredi, Mme Donsky explique que le racisme contre les Noirs, y compris le «blackface», contrevient au code de conduite de l’école ainsi qu’à de nombreuses politiques et directives du Conseil scolaire de Toronto.

Mme Donsky ajoute qu’une autre enquête se poursuit sur un incident distinct de racisme contre les Noirs à l’école et qu’une mise à jour devrait être publiée la semaine prochaine. Aucun autre détail sur cet incident n’est fourni dans la lettre.