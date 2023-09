Un étudiant de Calgary crée une application pour former les futurs médecins

CALGARY — Un étudiant en médecine de Calgary a développé une application qui permet aux futurs médecins de perfectionner leurs compétences en matière de diagnostic et de communication avant d’ouvrir leur cabinet.

Eddie Guo, étudiant de deuxième année à l’École de médecine Cumming de l’Université de Calgary, a déclaré que l’un des défis au-delà de l’apprentissage technique à l’école de médecine est de mieux interagir avec les patients.

En conséquence, il s’est tourné vers le domaine en pleine croissance de l’intelligence artificielle (IA) pour créer un certain nombre de patients virtuels, présentant divers problèmes de santé, avec lesquels un étudiant peut parler.

«C’est bien de bénéficier de plus de deux ou quatre heures de pratique que nous avons à la faculté de médecine pour vraiment être en mesure de comprendre ce que signifie communiquer dans un scénario réel», a indiqué M. Guo.

M. Guo a déclaré que jusqu’à ce qu’il soit finalement autorisé à exercer sa profession, les seules autres interactions qu’il aura seront avec des patients standardisés, incarnés par des acteurs professionnels qui présentent diverses pathologies.

«Comme vous pouvez l’imaginer, ils font vraiment très bien leur travail, mais ils sont aussi très chers», a déclaré l’étudiant.

«Nous n’avons pas vraiment l’occasion de nous entraîner à parler avec un patient, et cette application est donc née du manque de possibilité de s’entraîner», a-t-il ajouté.

M. Guo a créé un programme appelé OSCE-GPT, dans lequel l’ordinateur est le patient. Les utilisateurs choisissent le sexe du patient et peuvent sélectionner un scénario ou laisser l’ordinateur en décider un pour eux.

«Je m’appelle Ben Johnson et j’ai eu de très fortes douleurs abdominales ces deux derniers jours. C’est dans le quadrant supérieur droit et ça se propage à mon dos», a déclaré la voix masculine robotique du programme.

« J’ai aussi des nausées et des vomissements. Je suis ici aux urgences à cause de la douleur. »

Le patient généré par IA peut répondre à des questions sur son état et, après la conversation, fournit une rétroaction à l’étudiant ainsi qu’une liste d’autres questions qui auraient pu être posées.

M. Guo a collaboré avec le Dr Mehul Gupta, résident en médecine. Il a déclaré que ce type d’aide supplémentaire permettrait de former de meilleurs médecins.

«Si on a la possibilité de s’entraîner pour adapter nos questions et voir comment on aurait pu faire mieux, on deviendra vraiment de meilleurs médecins dans l’ensemble», croit-il.

M. Guo a déclaré que l’application était toujours en cours de mise à niveau et qu’à ce stade, aucune image d’un patient n’apparaissait à l’écran. Il espère que des éléments comme une radiographie pulmonaire, un scanner ou une photo de la peau d’une personne pourraient être intégrés au programme.

Au cours du premier mois suivant le lancement de l’application, plus de 550 stagiaires en soins de santé du Canada et du monde entier, notamment d’Europe, d’Inde, d’Arabie saoudite et des États-Unis, se sont inscrits.