Un ex-conseiller accuse Boris Johnson de ne pas avoir pris le coronavirus au sérieux

LONDRES — Un ancien haut fonctionnaire du premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le dirigeant n’a pas pris au sérieux la menace causée par l’augmentation des cas de coronavirus l’année dernière, affirmant qu’il ne voulait pas imposer un confinement, car la maladie ne tuait que les personnes âgées.

Dominic Cummings a quitté son poste de conseiller en novembre et a depuis lancé une série d’attaques virulentes contre son ancien patron.

Dans une entrevue avec la BBC, M. Cummings a déclaré que M. Johnson avait résisté à l’imposition d’un deuxième confinement à l’automne 2020 parce que «les personnes qui meurent ont pratiquement toutes plus de 80 ans».

La Grande-Bretagne a été confinée pendant plus de trois mois à partir de mars 2020 avant d’assouplir les restrictions au cours de l’été. Le principal conseiller scientifique du gouvernement a recommandé de nouvelles restrictions en septembre, alors que les cas augmentaient à nouveau. Un nouveau confinement a été imposé début novembre, et un troisième en janvier.

Dans des extraits de l’entrevue publiés avant la diffusion, mardi, M. Cummings déclare que l’attitude de M. Johnson, à l’automne 2020, «était un mélange étrange de “tout est absurde et les confinements ne fonctionnent pas de toute façon” et de “eh bien, c’est terrible, mais les gens qui meurent ont pratiquement tous plus de 80 ans et nous ne pouvons pas tuer l’économie à cause des personnes qui meurent après 80 ans”».

M. Cummings a indiqué que d’autres avaient entendu le premier ministre faire ces remarques.

La BBC a déclaré que M. Cummings lui avait montré un message WhatsApp d’octobre 2020 dans lequel M. Johnson – qui a lui-même été hospitalisé aux soins intensifs avec le virus en avril 2020 – affirme: «Je n’achète plus toutes ces histoires de (système de santé) débordé. Je pense que nous devrons peut-être recalibrer.»

Au début de la pandémie, les scientifiques et les médecins ont prévenu que le National Health Service pourrait être submergé par les patients atteints de coronavirus et cesser de fonctionner sans un confinement national.

Le bureau de M. Johnson n’a pas nié l’allégation spécifique de M. Cummings concernant les commentaires sur le confinement, mais a indiqué que «depuis le début de la pandémie, le premier ministre a pris les mesures nécessaires pour protéger la vie et les moyens de subsistance, guidé par les meilleurs conseils scientifiques».

M. Cummings, l’un des architectes du succès de la campagne référendaire du Brexit en 2016 qui a abouti à un vote pour quitter l’Union européenne, est allé travailler à Downing Street lorsque M. Johnson est devenu premier ministre en 2019, remplissant un rôle vaguement défini, mais puissant, qui lui a valu le surnom de «cerveau de Boris».

Depuis qu’il a quitté son emploi, M. Cummings a utilisé des témoignages devant des législateurs, des articles de blogue et un flot de messages sur Twitter pour accuser M. Johnson de superviser un gouvernement chaotique dont l’incapacité d’agir rapidement contre le coronavirus a causé des milliers de morts inutiles. Le Royaume-Uni a enregistré plus de 128 000 décès parmi les personnes atteintes de la COVID-19, le bilan le plus élevé d’Europe après la Russie.

Les critiques accusent M. Cummings de chercher à se venger et d’essayer de minimiser son propre rôle au sein du gouvernement, avant une enquête publique sur la gestion britannique de la pandémie qui doit commencer l’année prochaine.

M. Cummings a également admis ne pas avoir dit la vérité sur les raisons de son déplacement à travers le pays après avoir contracté la COVID-19, en violation des restrictions – un voyage qui a gravement ébranlé la crédibilité du gouvernement. Sa défense initiale – qu’il cherchait de l’aide auprès de membres de sa famille pour faire garder ses enfants au cas où il tomberait malade – sonnait creux pour de nombreux Britanniques qui avaient fait des sacrifices pour suivre les règles. M. Cummings a déclaré plus tard que sa véritable motivation était la sécurité de sa famille, car il y avait eu des menaces contre son domicile à Londres.