Un ex-patron du SCRS demande au Canada de faire un examen de conscience

OTTAWA — Un ancien patron du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) estime que le Canada est assis sur ses lauriers à un moment de menaces et de bouleversements planétaires croissants.

Richard Fadden fait notamment référence à certains dysfonctionnements du côté de certains alliés occidentaux et à l’agressivité de la Chine et de la Russie.

Selon Richard Fadden, le Canada doit faire un examen de conscience pour s’assurer qu’il est prêt à faire face à ces nouvelles réalités.

Cela implique de reconnaître ses adversaires et de fixer des limites claires à ce que le Canada peut accepter de leur part. Toujours selon l’ex-patron du SCRS, il faut accepter que les États-Unis ne soient pas sur le point de reprendre leur rôle de leader traditionnel sur la scène mondiale et qu’il faut se rallier aux alliés occidentaux pour faire face à ces menaces.

Richard Fadden a fait ces commentaires lors d’un discours alors qu’il acceptait un prix de l’Institut de la CDA (Conference of defense associations institute).

Parce que les États-Unis ne sont plus l’unique superpuissance du monde, le Canada doit assumer ses propres valeurs et ses propres idées plus que jamais, selon lui.

Bien que Richard Fadden ait souvent exprimé ses inquiétudes quant à l’incapacité du Canada à s’adapter rapidement à l’évolution des menaces, son plus récent avertissement présente un intérêt supplémentaire dans un contexte où le premier ministre Justin Trudeau et les autres dirigeants de l’alliance militaire de l’OTAN se réunissent à Londres au début du mois prochain.