Un ex-président d’association du PCC accusé de fraude aux élections de 2015

HAMILTON — Un ancien président de l’association de circonscription du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Hamilton-Centre a été accusé de fraude.

Selon le Service de police de Hamilton, des allégations d’«irrégularités comptables» visant David Dawson leur ont été rapportées en mars 2019.

Les anomalies reprochées auraient été observées à la fin des élections fédérales de 2015.

D’après les enquêteurs, l’ex-président de l’association de circonscription aurait «détourné» 30 000 $ à même la somme du remboursement de dépenses qu’Élections Canada devait verser au PCC.

Toujours selon la police, l’homme de 67 ans a été arrêté jeudi et devra faire face à des accusations de fraude de plus de 5000 $, de détournement de fonds et de vol par une personne tenue de rendre compte.