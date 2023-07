Un face-à-face fait deux morts à Sainte-Geneviève-de-Berthier dans Lanaudière

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER — Une collision frontale entre deux véhicules survenue vendredi soir a été fatale pour les deux conducteurs à Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans Lanaudière.

L’accident est survenu vers 23 h, sur la route 158.

La Sûreté du Québec (SQ) a indiqué que le conducteur d’une camionnette, un homme de 37 ans, aurait dévié de sa voie pour une raison encore indéterminée. Il est entré en collision avec une fourgonnette dans laquelle était à bord un homme de 42 ans qui arrivait en direction inverse.

Les deux conducteurs étaient seuls à bord de leur véhicule. Ils ont été transportés en centre hospitalier où leur décès a malheureusement été constaté.

Un enquêteur de la SQ spécialisé en collision s’est déplacé sur les lieux afin d’analyser la scène et mieux comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.

La route 158 a été fermée une partie de la nuit, mais elle est désormais rouverte à la circulation.