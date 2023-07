Un feu de forêt déclenché aux États-Unis a traversé la frontière canado-américaine

Les résidents d’Osoyoos, en Colombie-Britannique, ont poussé un soupir de soulagement dimanche après avoir vu pendant des heures un feu de forêt se propager rapidement aux abords de leur communauté du sud de l’Okanagan, alors que les vents changeants poussaient les flammes plus loin.

Le feu de forêt d’Eagle Bluff brûlait dimanche à environ quatre kilomètres de la ville adjacente à la frontière américaine. Le BC Wildfire Service a indiqué qu’il avait soufflé au Canada depuis l’État de Washington la veille.

L’agente d’information sur les incendies, Shaelee Stearns, a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que le service des feux de forêt avait placé des ressources 24 heures sur 24 autour de l’incendie, que ce dernier a «définitivement» montré une diminution de l’activité depuis qu’il a poussé vers la ville tard samedi.

«En fonction de la façon dont le vent souffle, nous concentrons toujours nos ressources sur le flanc est du feu», a-t-elle déclaré, ajoutant que les équipes devaient procéder à des allumages manuels pour ériger des barrières contre un éventuel retour d’une activité plus intense du feu.

Mme Stearns a fait savoir que 50 pompiers combattaient l’incendie – actuellement classé comme incontrôlable après avoir brûlé jusqu’à présent 8,85 kilomètres carrés au Canada – qui a provoqué des ordres d’évacuation pour plus de 700 résidences dans la région.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a déclaré qu’une alerte restait en vigueur pour plus de 2000 propriétés, les résidents concernés étant invités à être prêts à partir rapidement.

Ces alertes couvraient tout le côté ouest d’Osoyoos, ainsi qu’une étendue de terre du côté ouest du lac Osoyoos s’étendant vers le nord le long de l’autoroute 97.

Melissa Genberg, qui a une vue plongeante sur la ville depuis sa maison située près de la montagne Anarchist, en face du lac Osoyoos, a observé avec stupeur la fumée s’élever depuis le sud-ouest.

«Nous faisions un barbecue hier chez nous et nous avons remarqué la fumée à Oroville (Washington)», a-t-elle déclaré lors d’une entrevue dimanche.

«Elle a traversé toute la montagne si rapidement. C’était sauvage. Il y a beaucoup d’herbe et de broussailles, et il y avait beaucoup de vent hier, alors la fumée a décollé et a continué à brûler, elle a traversé la frontière et s’est dirigée directement vers Osoyoos».

Au sud de la frontière canado-américaine, la situation demeure préoccupante.

Jake Todd, porte-parole du Service forestier des États-Unis, a déclaré que le feu de forêt avait brûlé 40 kilomètres carrés dimanche soir.

Trois maisons et un cabanon ont été détruits par l’incendie, a-t-il dit.

Le danger d’incendie est resté «très élevé» et 250 personnes luttaient contre ce feu, a-t-il indiqué. Lundi, les températures devraient dépasser les 30 degrés et les minimums nocturnes devraient être autour de 10 degrés Celsius, avec des vents estimés à la fois du nord et du sud avec des rafales pouvant atteindre 50 kilomètres par heure.

«Les ressources locales de première intention et les moyens aériens régionaux sont sur place depuis que cet incendie a été signalé et évalué pour la première fois hier, a déclaré M. Todd. Les efforts de lutte contre l’incendie se poursuivront tout au long de la journée, et les activités continueront pendant la nuit si les conditions de sécurité des pompiers le permettent».