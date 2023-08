Un feu de forêt ferme une autoroute des T.N.-O. menant à une communauté évacuée

FORT SMITH, T.N.-O. — Les autorités chargées des transports des Territoires du Nord-Ouest ont fait savoir que l’autoroute menant à une communauté évacuée en raison des feux de forêt près de la frontière avec l’Alberta est maintenant fermée.

Les autorités avaient averti que l’autoroute 5 vers Fort Smith pourrait être fermée alors que des incendies à proximité continuaient de brûler, et dimanche après-midi, le ministère de l’Infrastructure du territoire a déclaré que cette route n’était plus ouverte.

Des ordres d’évacuation ont été donnés samedi pour Fort Smith, qui compte environ 2000 habitants, ainsi que pour la Première Nation de Smith’s Landing et de la communauté de Fort Fitzgerald.

Le maire de Fort Smith, Fred Daniels, a déclaré dans une vidéo publiée en ligne peu de temps avant la fermeture de l’autoroute que sa fermeture pourrait être imminente et que le dernier bus d’évacuation quitterait la communauté à 14 h, heure locale.

«Merci pour l’évacuation géniale. Cela s’est bien passé», a déclaré M. Daniels, tout en remerciant les pompiers, les paramédicaux et les équipes de lutte contre les incendies de forêt. «Vous avez fait un sacré boulot».

Le maire Daniels a également souligné que les vents à Fort Smith «s’intensifiaient vraiment» et qu’il y aurait probablement beaucoup de fumée dans la région.

La Ville a averti dans une publication en ligne que toute personne restant dans la communauté devrait désormais s’abriter sur place.

L’autoroute 5 relie Fort Smith et les autres collectivités évacuées à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, près de la rive sud du Grand lac des Esclaves, où de nombreux évacués sont emmenés.

Un certain nombre d’incendies brûlent dans les environs, mais selon une mise à jour publiée par NWT Fire samedi soir, ceux qui ont provoqué l’ordre d’évacuation de Fort Smith sont les incendies de forêt du parc national Wood Buffalo.

Parcs Canada ainsi que des pompiers de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest s’affairent à combattre ces feux.

Alberta Wildfire a noté dans une mise à jour dimanche après-midi que les incendies de Wood Buffalo s’étendent sur 432 320 hectares et se situent à environ 25 à 35 kilomètres à l’ouest et au sud-ouest de Fort Smith.

«En raison des conditions météorologiques prévues et du comportement extrême des incendies au cours des prochains jours, un certain nombre d’ordres d’évacuation de précaution ont été donnés. Bien qu’aucune communauté ne soit menacée de manière imminente par cet incendie de forêt, l’accès via l’autoroute 5, qui est maintenant fermée, suscite des inquiétudes», a déclaré l’Alberta dans sa mise à jour.