Un feu de forêt prend de l’ampleur près de Penticton, en Colombie-Britannique

Un feu de forêt qui brûle à environ 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton en Colombie-Britannique couvre maintenant plus de quatre kilomètres carrés, selon le BC Wildfire Service.

Un ordre d’évacuation a été émis par le district régional d’Okanagan-Similkameen pour les communautés à proximité de l’incendie de Keremeos Creek, qui a été découvert vendredi.

L’ordre couvre Green Mountain Road entre l’autoroute 3A au sud, Apex Mountain Road au nord et à proximité générale du lac Ford.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée et le BC Wildfire Service affirme qu’il affiche un comportement «agressif» et «imprévisible».

Le service indique que le feu brûle dans une zone inutilisable par les avions-citernes et la machinerie lourde, mais ces ressources demeurent en soutien.

Il indique qu’il y a 50 membres du service des feux de forêt de la Colombie-Britannique, y compris du personnel de protection de la structure, des unités et des équipes de pompiers parachutistes, maintenant déployés sur le feu.