Un feux de broussailles près de Biggar en Saskatchewan est sous contrôle

BIGGAR, Sask. — Un important feu de broussailles qui sévit dans les environs de Biggar, dans le centre de la Saskatchewan, est maintenant sous contrôle.

Les pompiers n’ont pas encore éteint l’incendie et leurs efforts se poursuivent, mais la population de la région n’est plus considérée en danger par les autorités. De plus, la qualité de l’air est meilleure depuis quelques heures.

En début de soirée, jeudi, environ 60 pour cent de ce feu de broussailles avait été éteint.

Mardi, l’état d’urgence avait été décrété et avait entraîné des évacuations à Biggar, une petite municipalité d’un peu plus de 2000 habitant située à environ 90 kilomètres à l’ouest de Saskatoon.

La préfète de Biggar, Jeanne-Marie de Moissac, assure que l’incendie n’a détruit aucune structure et que personne n’a été blessé.

Même si la situation des feux de broussailles s’est améliorée, le commissaire aux incendies de la Saskatchewan, Duane McKay, exhorte la population à ne pas allumer de feu à ciel ouvert jusqu’à ce que les conditions soient encore plus sécuritaires.

En zones rurales, des troupeaux ont dû être déplacés de secteurs menacés par les feux plus tôt cette semaine. Grâce au travail des pompiers, plusieurs immeubles situés sur des fermes ont été épargnés par le feu.