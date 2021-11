Un fort pourcentage d’anciens combattants se retrouvent parmi les itinérants

OTTAWA — Malgré ses promesses de régler ce problème, le gouvernement fédéral peine à présenter un plan visant à diminuer le nombre disproportionné d’itinérants parmi ses anciens combattants.

En attendant ce jour, des groupes viennent en aide à ces anciens combattants.

«La situation s’améliore au pays. Des groupes sur le terrain veulent régler ce problème, dit Tim Richter, le pdg de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Il faut maintenant que le gouvernement fédéral agisse enfin. Les gouvernements parlent de ce sujet depuis des décennies.»

Il n’existe aucune donnée précise sur le nombre de sans-logis ayant servi dans l’armée. Selon des estimations, ce nombre varie de 3000 à 5000. En 2018, une étude réalisée auprès de refuges pour itinérants dans 61 municipalités révélait que 4,4% des gens qui y séjournaient étaient des anciens combattants

«Mais seulement 1,7% des Canadiens sont des anciens combattants, note Suzanne Le, la directrice générale de Multifaith Housing Initiative, un organisme d’Ottawa. Les anciens combattants sont énormément représentés parmi la population des sans-abri».

Qu’est-ce qui explique ce triste bilan?

En 2019, un comité parlementaire avait entendu des témoins raconter que des anciens combattants se retrouvaient à la rue pour les mêmes raisons que d’autres Canadiens: pauvreté, manque de logements abordables, perte d’emploi, problèmes de santé, rupture familiale.

Toutefois, les anciens combattants ont plus de chance d’avoir des problèmes d’alcool et de drogue. La perte d’identité et de camaraderie ressentie après avoir quitté les forces armées est aussi un facteur.

Le comité avait formulé 10 recommandations pour éliminer ce fléau. Parmi elles: un supplément pour le loyer et le financement de projets immobiliers visant les anciens combattants.

La même année, la Chambre des communes avait adopté une résolution unanime du député Neil Ellis, exhortant le gouvernement à «fixer comme objectif de prévenir l’itinérance chez les anciens combattants du Canada et d’y mettre un terme d’ici 2025». Les élus demandaient aussi au gouvernement d’élaborer un plan lui permettant d’atteindre cet objectif et le présenter à la Chambre d’ici juin 2020.

Depuis ce temps, un sentiment d’impatience a crû parmi les intervenants devant ce qui semble être le manque d’engagement du gouvernement fédéral dans ce dossier, même si personne ne pouvait prévoir la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement a mis de côté 45 millions $ dans le budget 2021 pour mener un programme d’essai de deux ans visant à verser un supplément de loyer et à fournir une prestation de services complets pour les anciens combattants sans abri afin d’éviter qu’ils se retrouvent dans la rue.

Ce programme ne verra pas le jour au plus tôt avant le printemps prochain. Mme Le se montre sceptique devant ses perspectives à long terme.

«Peu de programmes d’essai ont vraiment vu le jour, dit-elle. Quand ils sont expirés, tous ces anciens combattants redeviennent des sans-abri. Ils n’ont plus confiance envers le gouvernement et ne veulent plus rien savoir de ces programmes.»

Pendant ce temps, des organismes viennent en aide à ces anciens combattants. Par exemple: Multifaith Housing Initiative a supervisé la construction d’un immeuble de 40 logements sur l’ancienne base des Forces armées canadiennes de Rockcliffe, à l’est d’Ottawa

Bill Beaton a été l’un des premiers à s’y installer en février. L’ancien technicien d’armement âgé de 65 ans s’est déjà retrouvé dans la rue à plusieurs occasions.

«Si on a un toit au-dessus de sa tête, tout devient possible», lance-t-il.

Les municipalités commencent aussi à s’en mêler, dit M. Richter qui cite l’exemple de London, en Ontario.

À l’instar de nombreux autres intervenants, M. Richter souligne aussi le besoin d’offrir de meilleurs soins à ceux qui souffrent d’accoutumance et de traumatisme psychologique

Chris Dupee, qui a combattu en Afghanistan, l’a constaté personnellement, lui qui était atteint du trouble de stress post-traumatique. Il a eu la chance de pouvoir compter sur Cadence, un centre de soins de santé de Newmarket, en Ontario, pour les premiers intervenants et les anciens combattants.

«L’accoutumance va de pair avec la santé mentale et l’itinérance. Ce centre peut vous aider à vous éloigner des drogues. Et vous replongez dans la vie.»