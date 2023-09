Un garçon de 12 ans qui sauve trois amis de la noyade honoré à l’Assemblée nationale

QUÉBEC — L’Assemblée nationale a rendu hommage, mercredi, au jeune Théo Ferland, qui a sauvé trois personnes de la noyade le mois dernier, près de l’Île d’Orléans.

Le garçon de 12 ans a été décoré d’une médaille par la députée de Charlevoix—Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa. Cette dernière a tenu à lui témoigner toute son admiration, soulignant à quel point il avait été brave.

«Laissez-moi vous dire que Spiderman et Superman n’ont rien à lui envier», a-t-elle déclaré.

Le 16 août dernier, Théo est parti en bateau près du village de Saint-Pierre avec des amis de la famille, Jean-Pierre Jalbert-Boily et ses deux enfants, Émile et Alice, âgés de 11 et 8 ans.

Ils se baignaient près du bateau, lorsque la petite Alice, suivie de son frère et de leur père ont été emportés par le courant. Théo a réussi à nager à contre-courant, monter à bord du bateau pour le conduire jusqu’à la famille qui était paniquée et à bout de souffle.

En entrevue mercredi, M. Jalbert-Boily affirme avoir eu peur de mourir. «Après 30 secondes, on fait le tour des solutions rapidement, puis je n’en voyais pas, a-t-il dit. Pour toute la vie, la famille va remercier Théo. (…) Jamais on pourra le dire assez.»

Admirant sa médaille, Théo confie être fier de lui. «Sur le coup, on le réalise moins, mais après, (…) tu te dis: « J’ai vraiment fait ça. » C’est plus flou déjà, mais c’est sûr qu’il y a des images qui me reviennent un peu.»

Le père de Théo, qui est récemment décédé, lui a peut-être donné la «force» d’aller sauver les Boily de la noyade, a ajouté la mère du héros de 12 ans, Cindy Langlois.

Théo Ferland a également été honoré il y a deux semaines par la Société de sauvetage du Québec, qui lui a remis une «citation en sauvetage» lors d’un gala.