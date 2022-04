Un gel tardif menace les vignobles français et des cultures fruitières d’Europe

CHABLIS, France — Les vignerons français allument des bougies pour dégeler leurs vignes afin de les sauver d’un gel tardif survenu après une période de redoux hivernale. Il s’agit d’une variation de température qui menace les cultures fruitières dans plusieurs pays.

Des vignes recouvertes de glace s’étendaient sur les coteaux autour de Chablis alors que la région de Bourgogne s’est réveillée lundi avec des températures de -5 °C. Les producteurs de fruits craignent que le gel ne tue un grand nombre de bourgeons précoces, qui sont apparus en mars lorsque les températures dépassaient les 20 °C, perturbant toute la saison de végétation.

Ce gel est particulièrement frustrant après qu’un phénomène similaire a frappé les vignobles français l’année dernière, entraînant quelque 2 milliards d’euros (2,4 milliards $ US) de pertes. Les scientifiques ont découvert plus tard que le gel dommageable de 2021 était probablement dû au changement climatique.

Certains vignerons ont essayé de réchauffer les vignes avec des lignes électriques ou ont arrosé les bourgeons avec de l’eau pour les protéger du gel. L’eau crée une fine couche de glace qui garantit que la température de la fleur reste autour du point de congélation, mais qu’elle ne descende pas beaucoup plus bas.

En Suisse, les producteurs de fruits se sont précipités dimanche pour protéger leurs cultures, déployant des appareils de chauffage et des poêles à granulés durant la nuit et à l’aube, ou allumant des systèmes d’irrigation par aspersion, a déclaré Beatrice Ruettimann, porte-parole de Swiss Fruit, un syndicat de producteurs de fruits. Certains ont étendu des bâches en plastique pour protéger leurs arbres.

Le nord-ouest de la Suisse a été le plus touché par la vague de froid, qui a été la plus critique pour les fruits à noyau – comme les cerises, les abricots et les prunes – car ils sont en fleurs et «donc à un stade délicat», précise Mme Ruettimann. Quelques variétés précoces de pommes, dont la Gravensteiner et la Williams, ont également été touchées.

Dans la région fruitière de Betuwe aux Pays-Bas, les agriculteurs ont aspergé leurs arbres d’eau samedi soir jusqu’au matin pour assurer qu’une couche de glace protège les fleurs fragiles des températures inférieures à zéro.