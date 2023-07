Un grizzli tue une femme près du parc de Yellowstone

WEST YELLOWSTONE, Mont. — Les autorités cherchaient lundi un grizzli qui a attaqué et tué une femme sur un sentier à l’ouest du parc national de Yellowstone, le long de la frontière entre le Montana et l’Idaho.

L’attaque s’est produite samedi matin à quelques centaines de mètres seulement du point de départ d’un sentier et d’un terrain de camping privé. Rien n’indique que l’ours, qui voyageait avec au moins un ourson, ait tenté de manger la victime, qui semblait faire son jogging lorsqu’elle a été attaquée, a indiqué Morgan Jacobsen, de l’agence Montana Fish, Wildlife and Parks.

Les autorités n’ont pas pu dire avec certitude si la victime était une proie ou s’il s’agissait d’une rencontre fortuite alors qu’elle se déplaçait seule dans une zone boisée fréquentée par des grizzlis et des ours noirs.

Un randonneur a trouvé son corps le long du sentier vers 8 heures samedi. Le nom de la victime n’a pas été communiqué. Elle portait des chaussures de course et n’avait pas de répulsif à ours, un moyen de dissuasion que les experts de la faune recommandent de porter dans les zones fréquentées par les ours.

«Cette personne était probablement partie faire son jogging matinal le long du sentier et c’est à ce moment-là que l’incident s’est produit», a déclaré M. Jacobsen.

Des traces d’un grizzli et d’au moins un ourson ont été retrouvées sur les lieux de l’attaque, qui s’est produite près du point de départ du sentier Buttermilk, à 13 kilomètres à l’ouest de West Yellowstone, une ville touristique estivale très fréquentée qui sert de porte d’entrée au parc national.

Les gardes forestiers ont ordonné une fermeture d’urgence pour certaines zones de la forêt nationale de Custer Gallatin. Le parc national de Yellowstone n’est pas concerné.

Une caméra de surveillance a capturé l’image d’un grizzli et de deux oursons dans la zone samedi, mais il n’y a pas eu d’observation depuis, selon M. Jacobsen. Les pièges tendus aux ours samedi et dimanche soirs n’ont rien donné, et les tentatives pour localiser les ours à partir d’un avion ont été infructueuses.

Les autorités n’ont pas encore décidé si elles allaient poser de nouveaux pièges lundi soir, ni si elles allaient tuer ou déplacer l’ours adulte s’il était capturé, a précisé M. Jacobsen.

Avec le temps, a-t-il ajouté, les pièges deviennent moins efficaces car les chances d’attraper un ours qui n’a pas participé à l’attaque augmentent.

Les populations de grizzlis dans le nord des Rocheuses américaines ont augmenté de manière significative au cours des dernières décennies. Depuis 2010, les grizzlis de Yellowstone et de ses environs ont tué au moins neuf personnes, mais les attaques restent relativement rares dans cette région qui attire plusieurs millions de touristes chaque été.

Il y a deux ans, un guide de l’arrière-pays a été tué près de West Yellowstone après avoir croisé un grizzli qui, selon les responsables de la faune, défendait probablement une carcasse d’élan à proximité. L’année dernière, un randonneur a été tué au nord du parc de Yellowstone lors d’une rencontre présumée avec un grizzli dans une zone reculée des monts Absaroka, au sud de Livingston, dans le Montana.

Les rencontres avec les humains peuvent également s’avérer mortelles pour les ours : une femelle de cinq ans a été euthanasiée la semaine dernière dans le parc national de Glacier, après que les autorités eurent déclaré qu’elle s’était habituée à manger de la nourriture provenant des terrains de camping et qu’elle devenait de plus en plus agressive.

Les grizzlis sont protégés par la loi fédérale en dehors de l’Alaska. Les élus de la région de Yellowstone font pression pour lever les protections et autoriser la chasse au grizzli.

La semaine dernière, les autorités de l’État ont mis en garde les visiteurs et les résidents contre les observations de grizzlis dans tout l’État, «en particulier dans les zones situées entre la ligne de partage des eaux du nord et les écosystèmes du Grand Yellowstone».

Ils ont exhorté les campeurs et les visiteurs des parcs à se munir d’un répulsif à ours, à stocker leur nourriture lorsqu’ils sont à l’extérieur et à gérer leurs ordures adéquatement.