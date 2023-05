Un gros lot de 70 M $ à la loterie en Ontario n’a pas été réclamé après un an

TORONTO — Un billet de Lotto Max valant 70 millions $ traîne peut-être quelque part depuis juin dernier dans les poches d’un bermuda ou le fond d’un tiroir, probablement en Ontario.

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) précise que si le gagnant ne se manifeste pas d’ici la fin de juin, ce pourrait être le plus important lot individuel non réclamé au Canada.

Le porte-parole d’OLG, Tony Bitonti, a indiqué mercredi que le numéro gagnant avait été tiré en juin 2022. La personne qui avait acheté ce billet dans le quartier de Scarborough, dans l’est de Toronto, a donc jusqu’au 28 juin prochain pour réclamer les 70 millions $.

Selon M. Bitonti, le plus important lot non réclamé jusqu’ici au pays est de 15 millions $, sur un billet vendu en Colombie-Britannique.

L’OLG rappelle que même si le gagnant a perdu son billet, il peut réclamer son prix en communiquant avec les enquêteurs de l’entreprise pour répondre à diverses questions – notamment sur le moment, l’endroit et la façon dont il avait acheté le précieux billet.

L’OLG, qui est responsable des loteries en Ontario depuis 1975, demande à toute personne qui aurait acheté un billet à Scarborough en juin dernier de vérifier ses poches, sacs à main, paniers à linge ou tout autre endroit susceptible de receler le petit bout de papier valant 70 millions $.