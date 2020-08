Un gros python en cavale depuis plusieurs semaines en Colombie-Britannique

VICTORIA — Un gros serpent a disparu quelque part dans un quartier de la région de Victoria, en Colombie-Britannique.

La police de Victoria a publié un communiqué indiquant que le python royal de près de 1,4 mètre de long avait été porté disparu mardi.

Les policiers affirment cependant qu’il a été vu pour la dernière fois il y a un peu plus d’un mois, non loin de Victoria West Park et du sentier régional Galloping Goose, un sentier pédestre et cycliste populaire.

Le corps policier n’a pas indiqué qui avait signalé que le serpent était en liberté ni pourquoi le ou les personnes avaient attendu si longtemps pour contacter les autorités.

Les agents du contrôle animalier ont été informés de la disparition du reptile.