Un groupe antiraciste réclame une enquête publique indépendante

MONTRÉAL — Un groupe de pression contre le racisme demande au gouvernement québécois de lancer une enquête indépendante publique sur la mort d’un Noir alors qu’il était illégalement détenu à la prison de Bordeaux, peu avant Noël.

Nicous D’Andre Spring, âgé de 21 ans, est mort le 24 décembre après que des gardiens lui eurent mis un masque anti-crachat sur le visage et aspergé de gaz poivre à deux reprises. Il est décédé à l’hôpital où il avait été transporté.

Un juge avait pourtant la veille ordonné la libération de M. Spring et de deux autres détenus de l’Établissement de détention de Montréal

La Coalition rouge, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux proches de M. Spring, a tenu samedi une conférence de presse au cours de laquelle elle a formulé un certain nombre de demandes. Elle a réclamé une enquête et que toutes vidéos pertinentes soient remises à la famille.

Le groupe demande aussi une autopsie indépendante et la création d’un comité de surveillance citoyenne pour les prisons provinciales.

Les proches de Nicous D’Andre Spring devaient participer à la conférence, mais ils se sont abstenus sous les conseils de leur avocat.

La Coalition rouge a indiqué plus tôt cette semaine qu’elle déposerait une plainte auprès du Protecteur du citoyen du Québec, au nom de la famille.