Un groupe citoyen conteste un projet de parc éolien en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — L’approbation d’un parc éolien de 17 turbines dans le nord de la Nouvelle-Écosse a incité un groupe communautaire à demander une révision judiciaire de la décision du ministre provincial de l’Environnement.

Dans un communiqué de presse, l’organisation Project Wentworth Valley a déclaré qu’elle ne voulait pas aller en justice, mais la décision du 4 mai du ministre de l’Environnement, Tim Halman, d’approuver conditionnellement le projet de Higgins Mountain ne lui a laissé «d’autre choix» que de monter une contestation judiciaire.

Dans une entrevue jeudi, la porte-parole Heather Allen-Johnson a affirmé que son groupe jugeait que le ministre n’avait pas pris en compte les préoccupations des habitants de la région.

«Personne n’a traité la communauté comme une partie prenante dans ce projet», a fait valoir Mme Allen-Johnson.

«Ils nous ont juste traités comme des « pas dans ma cour » et des militants, et ce n’est pas ce que nous sommes. Nous voulons simplement que nos préoccupations soient prises en compte dans le développement de ce projet, et nous ne pensons pas que cela se soit produit», a-t-elle ajouté.

Plus précisément, elle soutient que M. Halman n’avait pas suffisamment abordé l’impact du projet sur l’orignal du continent et l’utilisation de la zone par la communauté pour les loisirs de plein air et l’écotourisme. Le groupe affirme que les travaux de défrichage et d’élévation des turbines réduiront l’habitat de l’orignal, qui est répertorié par la province comme une espèce en péril.

Mme Allen-Johnson a également affirmé que Protect Wentworth Valley souhaitait que le gouvernement établisse des lignes directrices plus claires en matière d’évaluation environnementale alors qu’il envisageait de poursuivre le développement de parcs éoliens industriels.

«Nous ne demandons pas l’arrêt de ce projet, a précisé la porte-parole. Nous demandons des éclaircissements sur les conditions et une extension des conditions pour protéger la zone.»

Dans un courriel, la porte-parole du ministère de l’Environnement, Mikaela Etchegary, a avancé que la province ne pouvait pas commenter la décision du projet Wentworth, car la demande est devant les tribunaux.

L’avocat de Project Wentworth Valley, Jamie Simpson, a déclaré que la demande de révision du groupe avait été déposée mardi devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à Halifax. Il a indiqué qu’une première rencontre avec un juge est prévue pour le 8 août, toute autre procédure judiciaire étant susceptible de se dérouler sur plusieurs mois si les dates d’audience sont fixées.

La requête du tribunal soutient que la décision du ministre était « déraisonnable » et qu’il « a commis une erreur de droit et a agi de manière déraisonnable en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs qu’il était tenu de prendre en compte en vertu du Règlement sur les évaluations environnementales ».

Le projet de parc éolien Higgins Mountain érigerait des turbines entre les communautés de Westchester Station, Wentworth Station et Londonderry. Il s’agit d’un partenariat entre Higgins Mountain Wind Farm General Partner, la Première Nation Sipekne’katik, Elemental Energy Renewables et Stevens Wind.

Selon la province, les éoliennes du projet mesureront jusqu’à 195,5 mètres de haut jusqu’au bout de la pale et produiront individuellement entre 5,9 et 7 mégawatts d’électricité. La construction devrait commencer en 2024 et le projet devrait être opérationnel pendant 35 ans à compter de 2025.

En vertu de l’approbation conditionnelle du ministre Halman, les promoteurs du projet doivent effectuer une modélisation du bruit, ainsi que proposer des plans de gestion de l’eau et de l’érosion et des effets potentiels sur la faune et les oiseaux.

Un plan de surveillance est également requis pour l’orignal continental pendant au moins deux ans, bien que Mme Allen-Johnson ait souligné que l’exigence n’entrera en vigueur que lorsque les turbines seront opérationnelles.

Elle a spécifié que son groupe n’est pas contre l’énergie verte.

«Nous voulons juste nous assurer que cela est bien fait … afin que nous ne détruisions pas l’environnement pour sauver l’environnement», a-t-elle déclaré.

La Nouvelle-Écosse a adopté par voie législative un objectif environnemental visant à ce que 80 % de l’énergie de la province soit fournie par des sources renouvelables d’ici 2030.