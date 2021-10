Un groupe communautaire livre de l’eau potable à des personnes vulnérables à Iqaluit

EDMONTON — Lorsque le personnel du Centre alimentaire communautaire Qajuqturvik d’Iqaluit a appris la semaine dernière que l’eau provenant des canalisations de distribution de la ville n’était pas potable en raison d’une contamination de carburant, ils ont anticipé que certaines personnes ne seraient pas en mesure de se procurer elles-mêmes le précieux liquide.

La ville a mis en place deux sites de distribution où les gens peuvent remplir des bidons d’eau potable, et de nombreuses personnes ont pu se rendre en voiture jusqu’à la rivière Sylvia Grinnell pour la faire bouillir et la boire.

Rachel Blais, directrice générale du centre alimentaire, qui gère un service de repas et d’autres programmes communautaires, a mentionné que de nombreuses personnes n’ont pas de véhicule. D’autres, dit-elle, ont des enfants ou ont plusieurs emplois et n’ont pas le temps d’aller chercher de l’eau.

«Nous savons que nous avons beaucoup de membres de la communauté qui sont sans abri, ou qui n’ont pas accès au transport, ou qui ont un handicap ou des problèmes de mobilité, des personnes âgées, des personnes qui ont des enfants à la maison, et la liste est longue», a souligné Mme Blais lors d’une entrevue téléphonique dimanche.

Mardi, les huit mille résidents de la capitale du Nunavut ont été invités à ne pas boire l’eau du robinet après que des plaintes aient commencé à affluer concernant une odeur de carburant qui se dégageait de l’eau.

Les responsables de la ville ont ensuite déclaré que des tests avaient révélé une forte concentration de divers composants de carburant dans un réservoir qui alimente l’eau. La ville a ensuite isolé le réservoir, et une fois qu’il sera vidé et rincé, les autorités enquêteront sur l’origine des contaminants.

Selon la ville d’Iqaluit, l’eau du robinet peut encore être utilisée pour le bain, la douche, la lessive et la vaisselle.

Mme Blais a mentionné que la première chose que son groupe a faite a été de publier un message sur Facebook demandant si quelqu’un avait besoin d’aide pour obtenir de l’eau. L’organisme a immédiatement reçu des appels et des courriels, et dans un premier temps, leur personnel et les membres de leur programme de formation préalable à l’emploi ont répondu aux besoins. Ils ont ensuite demandé et obtenu un financement d’urgence de la Qikiqtani Inuit Association et des Centres alimentaires communautaires du Canada pour embaucher un chauffeur à temps plein.

Ce chauffeur remplit maintenant des bidons d’eau aux points de distribution de la ville, ou se rend lui-même à la rivière si les files d’attente sont trop longues. Il livre ensuite à domicile, dans un fourgon, les bidons remplis. Des livraisons sont également effectuées pour d’autres groupes communautaires, comme le refuge local pour femmes.

L’eau qui est nécessaire n’est pas seulement pour en boire. L’avis de la ville conseille également aux gens de ne pas cuisiner ou nettoyer les aliments avec l’eau du robinet.

«Nous avons beaucoup de membres de la communauté qui ont beaucoup de personnes dans leurs foyers – beaucoup d’enfants dans leurs foyers – et ils ont besoin de beaucoup d’eau», a souligné Mme Blais.

Un autre défi, selon Mme Blais, est que les magasins locaux se sont tout de suite retrouvés à court de bidons d’eau. Certaines personnes qui avaient besoin de se faire livrer de l’eau n’avaient même pas les moyens d’acheter les bidons. À partir de lundi, le Centre alimentaire communautaire Qajuqturvik d’Iqaluit livrera donc l’eau dans de grands bacs Rubbermaid.

Le gouvernement du Nunavut a également effectué des livraisons d’eau potable par avion. Agnico Eagle Mines a livré environ 15 000 litres d’eau à la ville d’Iqaluit vendredi et samedi.

L’agent de santé publique en chef du Nunavut, le Dr Michael Patterson, a déclaré la semaine dernière qu’il ne semble pas y avoir de risques pour la santé des résidents d’Iqaluit qui ont bu l’eau du robinet contaminée, et que les gens pourraient recommencer à la boire au milieu de cette semaine, en fonction des résultats des tests.

M. Patterson a ajouté que la contamination n’était pas naturelle et qu’elle pourrait provenir d’un ancien déversement de pétrole qui a été libéré avec le dégel du pergélisol.

La ville a indiqué que ses consultants en ingénierie de l’eau soupçonnent que des contaminants extérieurs à l’usine, qui se trouvent dans le sol ou dans les eaux souterraines, ont pénétré dans le réservoir par l’extérieur.

Mme Blais a fait remarquer que la situation de l’eau à Iqaluit n’est pas inhabituelle dans de nombreuses communautés autochtones canadiennes, où les avis d’ébullition de l’eau sont la norme. Selon elle, les changements climatiques et la croissance démographique de la ville sont d’autres menaces à la sécurité de l’eau.

À son avis, Iqaluit a beaucoup de chance d’avoir la rivière Sylvia Grinnell si près.

«Si nous n’avions pas accès à cette source d’eau propre, je ne sais pas quelle aurait été la situation».