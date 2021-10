Un groupe de défense des survivantes d’agressions sexuelles dans l’armée est outré

OTTAWA — Un groupe qui représente les survivantes d’agressions sexuelles au sein de l’armée est outré de voir qu’un officier de haut rang qui avait défendu la personnalité d’un délinquant sexuel au tribunal a été discrètement réaffecté à un nouvel emploi – lié justement à la politique militaire en matière d’inconduites sexuelles.

Le major général Peter Dawe avait été relevé de son commandement des forces spéciales, au printemps dernier. On venait d’apprendre que M. Dawe avait écrit un «certificat de moralité», quatre ans plus tôt, pour la défense d’un militaire reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement la femme d’un compagnon d’armes.

Au moment de relever le major général Dawe de ses fonctions, le chef d’état-major par intérim, le général Wayne Eyre, avait expliqué qu’il adopterait une approche volontariste pour décider de son sort.

Le ministère de la Défense nationale indique maintenant que M. Dawe a été chargé de recueillir et d’examiner les recommandations de trois anciens juges de la Cour suprême, dont deux traitent spécifiquement des inconduites sexuelles au sein de l’armée: les ex-juges Marie Deschamps et Louise Arbour.

La nouvelle du retour de M. Dawe a suscité la colère de l’organisme «It’s Not Just 700», un groupe de soutien mis en place en 2015 pour aider les militaires, actuelles et anciennes, qui ont été traumatisées par une inconduite sexuelle au sein de l’armée.

La porte-parole de l’organisme, Sam Samplonius, estime que la réaffectation de M. Dawe soulève encore plus de questions sur la capacité et la volonté réelles de l’armée à lutter sérieusement contre les inconduites sexuelles.