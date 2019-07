OTTAWA — Un groupe de médias collaborera à la production des débats des chefs fédéraux lors de la prochaine campagne électorale.

Selon la Commission aux débats des chefs, le Partenariat canadien pour la production des débats organisera un débat en anglais et un autre en français.

Le groupe comprend les diffuseurs CBC News / Radio-Canada, Global et CTV; les journaux Toronto Star, La Presse, Le Devoir et L’actualité; ainsi que les plateformes numériques HuffPost Canada et HuffPost Québec.

Le commissaire aux débats, David Johnston, a précisé que les débats auraient lieu au cours de la deuxième semaine d’octobre, dans la région de la capitale.

Le signal du débat devra être accessible gratuitement à quiconque souhaite le relayer, dans le but de garantir un large accès, a indiqué la commission.

Les années précédentes, les débats étaient traditionnellement organisés par un consortium de diffuseurs, mais la dernière élection a été marquée par une controverse importante sur la participation des chefs de partis nationaux.