Un groupe d’experts sur la COVID-19 en Ontario sera dissous en septembre

TORONTO — La santé publique ontarienne va dissoudre à compter du 6 septembre un groupe consultatif scientifique de lutte contre la COVID-19, qui a fourni des conseils et des orientations au gouvernement et au public pendant la majeure partie de la pandémie.

Les membres du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID 19 en ont fait l’annonce vendredi dans un communiqué. Ils ont expliqué que les travaux amorcés seront complétés dans les semaines à venir.

«Le travail du groupe scientifique reflète le dévouement remarquable des centaines de scientifiques, médecins et administrateurs bénévoles qui ont consacré leur temps à l’effort», ont-ils écrit.

«Nous sommes profondément reconnaissants d’avoir eu l’occasion de servir l’Ontario depuis juillet 2020. Beaucoup d’entre nous se souviendront de notre travail au Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID 19 comme l’un des plus importants que nous n’ayons jamais eu la chance de faire», ont-ils ajouté.

L’école de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto a supervisé le groupe de scientifiques indépendants jusqu’au 4 avril, date à laquelle Santé publique Ontario a annoncé qu’elle accueillerait le groupe d’experts de façon permanente.

Elle a déclaré à l’époque que le groupe élaborerait un nouveau mandat pour garantir «la viabilité du groupe au fil du temps» et être élargi au besoin selon la situation et les futures crises.

Une déclaration vendredi de Santé publique Ontario a suggéré qu’elle envisageait de former un nouveau groupe, affirmant qu’elle avait engagé des discussions avec des représentants du groupe actuel au cours des dernières semaines sur un nouveau mandat.

Celui-ci refléterait «une approche durable à long terme» et qui «garantit la fourniture continue de conseils scientifiques et techniques de santé publique crédibles et indépendants à la province sur la COVID-19 et les futures urgences de santé publique», peut-on lire.

«Les membres continueront d’être composés d’experts indépendants», précise la santé publique ontarienne.

Les conseils et les orientations du groupe consultatif à certains moments de la pandémie ont été contraires aux actions du gouvernement, et son ancien directeur scientifique, le Dr Peter Juni, n’a souvent pas mâché ses mots.

Le Dr Fahad Razak, qui a succédé à M. Juni cette année, a déclaré dans un communiqué qu’il espère que les conseils scientifiques que le groupe a fournis au public et aux décideurs ont contribué à réduire les souffrances.

«La pandémie de COVID-19 restera un défi de taille dans un avenir prévisible et notre système de santé est soumis à une pression exceptionnelle en ce moment», a-t-il fait valoir.

«J’espère que nous pourrons prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le fardeau de la pandémie afin de maintenir le fonctionnement de notre système dans les mois difficiles à venir.»