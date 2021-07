Un groupe explorera l’idée d’un budget carbone pour le Canada

OTTAWA — Le coprésident d’un groupe d’experts conçu pour conseiller le Canada sur la façon d’atteindre la cible de zéro émission nette dit qu’il étudie l’idée de créer des budgets pour les émissions de gaz à effet de serre.

Dan Wicklum explique que le Groupe consultatif pour la carboneutralité a rédigé un rapport résumant ce que d’autres groupes au Canada et ailleurs ont dit sur les moyens de neutraliser les émissions liées au carbone d’ici 2050.

Le gouvernement libéral a récemment adopté une loi imposant cet objectif, ce qui signifie que d’ici 2050, toutes les émissions de gaz à effet de serre devront être compensées par d’autres mesures.

Un groupe de 14 experts issus des domaines du climat, du travail et des affaires a été réuni pour fournir au gouvernement des conseils et des recommandations sur la façon d’atteindre son nouvel objectif.

Son premier rapport indique que l’un des principes qui éclaireront les travaux futurs du groupe est la nécessité d’«agir de toute urgence» et de ne pas attendre trop longtemps pour réduire les émissions plus fortement.

Le panel a découvert que les plans les plus susceptibles d’atteindre la carboneutralité «sont ceux qui commencent maintenant, utilisent un budget carbone comme outil de base et augmentent l’ambition pour garder l’objectif de 2050 à portée de main».

En règle générale, un budget carbone définit le nombre d’émissions liées au carbone cumulées autorisées dans un certain laps de temps, ce qui, selon le rapport, signifie que la pollution doit chuter à un certain niveau d’ici une année donnée.

Le Parti vert du Canada avait poussé les libéraux à inscrire la budgétisation du carbone dans ses objectifs climatiques plus ambitieux, affirmant que des pays comme le Royaume-Uni utilisaient cette politique pour rester sur la bonne voie pour ses objectifs de réduction des émissions.

M. Wicklum a déclaré dans une entrevue que bien que le panel ne recommande pas au Canada d’adopter une telle politique, les budgets carbone sont un moyen de mesurer les progrès.

«Intuitivement, les gens comprennent les budgets», a souligné M. Wicklum, président et chef de la direction de Transition Accelerator, une organisation caritative.

«Donc, le concept d’un budget carbone est certainement quelque chose que nous allons explorer.»

Les conservateurs de l’opposition ont critiqué le groupe consultatif comme étant composé de soi-disant «activistes du climat», qui, selon eux, menacent de fournir des conseils qui nuiront au secteur pétrolier et gazier du pays, déjà touché par des pertes d’emplois.

M. Wicklum a déclaré que plus de 120 pays se sont fixé pour objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et que le problème n’en est pas un qui oppose les provinces ou l’Ouest canadien à Ottawa.

«Quand je pense au secteur pétrolier et gazier, ils doivent atteindre la carboneutralité à cause de cet impératif mondial, pas simplement à cause de ce que pense le gouvernement national actuel», a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe consultatif ne représente pas des intérêts.