Un groupe pancanadien s’inquiète des plans de réouverture de plusieurs provinces

Certaines provinces durement touchées par la troisième vague de la pandémie de COVID-19 se sont orientées vers la suppression de plus de restrictions en matière de santé publique, mais un groupe d’experts pancanadien appelle ces gouvernements à ralentir leurs plans.

Zero Covid Canada a envoyé jeudi une lettre aux premiers ministres de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec «pour exprimer nos plus vives inquiétudes concernant les plans de réouverture».

«Alors que de plus en plus de preuves arrivent, il semble qu’une dose unique du vaccin — y compris de Pfizer — n’est efficace qu’à environ 30% contre le variant Delta, qui ravage actuellement l’Inde et le Royaume-Uni», indique la lettre.

«Chaque nouveau variant a le potentiel d’échapper aux efforts de vaccination, et nous devons protéger nos efforts à ce jour.»

Le groupe a également souligné que le variant Delta a déjà provoqué de multiples éclosions au Canada, notamment au Foothills Medical Center de Calgary, ainsi que des sommets de cas dans la région de Peel, en Ontario, et au Manitoba.

«Dans ces circonstances, une réouverture trop tôt gaspillera une grande partie du travail acharné que nous avons déployé pour arrêter la propagation et provoquera une quatrième vague», indique la lettre. «Si nous faisons le dernier effort, la vague actuelle descendante pourrait être la dernière.»

Dans la lettre de jeudi aux premiers ministres, Zero Covid Canada a également recommandé aux provinces de maintenir le port du couvre-visage et la distanciation sociale, et de ne rétablir les limites de capacité à l’intérieur que lorsque 70% des résidents ont reçu deux doses de vaccin.

Le groupe a également demandé aux provinces de donner la priorité aux deuxièmes doses de vaccin aux travailleurs essentiels et aux personnes vivant dans des zones à taux d’infection élevés, d’assurer la fourniture des masques N95 et de protéger les enfants en fermant les écoles.

Le groupe se présente comme un rassemblement de chercheurs, de médecins, d’ingénieurs, de militants, d’avocats, d’éducateurs et de «citoyens concernés».

L’Ontario a déclaré jeudi qu’il accélère les deuxièmes doses pour les personnes dans les points chauds touchés par le variant Delta. À partir de lundi, les résidents de sept zones désignées qui ont reçu leur première dose au plus tard le 9 mai peuvent désormais prendre rendez-vous pour une deuxième injection plus tôt.

Jeudi également, le Manitoba a publié son plan de réouverture, qui assouplira les restrictions de santé publique à mesure que davantage de personnes se feront vacciner.

«Plus nous sommes nombreux à être vaccinés, plus vite nous pourrons retrouver nos libertés et profiter de ce que nous avons perdu au cours de la dernière année et demie», a déclaré le premier ministre Brian Pallister.