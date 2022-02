Un groupe thaïlandais cherche une tigresse à trois pattes

BANGKOK — Des gardes forestiers thaïlandais fouillent une jungle reculée, près de la frontière avec la Birmanie, dans l’espoir de secourir une tigresse sauvage qui a perdu une patte, dans un secteur où des braconniers sont actifs.

Des membres du groupe de protection de la faune Freeland ont aperçu l’animal plus tôt cette semaine, sur des images captées par une caméra automatisée dans le parc national de Khao Laem, dans la province de Kanchanaburi, au moment où il se nourrissait de la carcasse d’un buffle d’Inde.

Sa patte arrière manquante était clairement visible et la tigresse se déplaçait avec difficulté. Les experts craignent que la femelle — qu’ils ont surnommée «I-Douan», ou «l’amputée» — ne soit une proie facile pour les chasseurs ou qu’elle ne finisse par mourir de faim.

Freeland et des employés du ministère thaïlandais des Parcs nationaux, de la Faune et de la Protection de la flore espèrent tranquilliser la tigresse et la transporter vers un centre gouvernemental où elle recevra les soins nécessaires.

«On peut la trouver, ce n’est pas difficile, a dit le patron de Freeland, Petcharat Sangchai. Nous utilisons la carcasse du buffle d’Inde et nous attendons qu’elle vienne se nourrir, puis (on la tranquillise).»

On ne sait pas exactement comment la tigresse a perdu sa patte arrière, mais Freeland soupçonne qu’elle a été victime de braconniers qui utilisent souvent des collets dans les jungles de l’Asie du Sud-Est.

Au début de l’année, des gardes forestiers ont arrêté cinq hommes en possession de deux carcasses de tigres. Trois semaines plus tard, dans la même région, un homme a raconté avoir été attaqué par un tigre qui a tué ses deux chiens. L’homme aurait eu la vie sauve après avoir grimpé dans un arbre.

Des caméras ont été installées après qu’on eut rapporté la présence de tigres dans une région où on ne les savait pas présents.

Le tigre d’Indochine est menacé partout où il se trouve. La Thaïlande en comptait 177 en 2021, la plus importante population de toute la région.