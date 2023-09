Un groupe ukrainien défend l’ancien membre de la Waffen SS honoré au Parlement

Le président de la Fédération nationale ukrainienne du Canada défend un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, membre d’une unité de la Waffen SS qui a récemment été salué comme un héros au Parlement canadien.

Jurij Klufas n’a pas rencontré Yaroslav Hunka, âgé de 98 ans, mais estime que le traitement qui lui est réservé est injuste.

Selon lui, M. Hunka était un soldat qui comprenait qu’il se battait pour l’Ukraine – et non pour l’Allemagne – et que des pays, dont le Canada, ont disculpé sa division des crimes de guerre.

M. Hunka a reçu une ovation à la Chambre des communes le 22 septembre, ce qui a suscité des critiques internationales après qu’il a été révélé qu’il avait combattu avec une unité composée principalement de volontaires créée par les nazis pour aider à combattre l’Union soviétique.

Ivan Katchanovski, professeur de sciences politiques ukraino-canadien à l’Université d’Ottawa, affirme que les actions de la division Waffen-SS Galicie de M. Hunka ont été minimisées au Canada.

Il affirme que ses admirateurs ont tenté de présenter la division comme une force patriotique ukrainienne, en dépit du fait qu’elle a collaboré avec les nazis et a été impliquée dans diverses atrocités, notamment le meurtre de Juifs, d’Ukrainiens et de Polonais.