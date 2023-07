Un guitariste montréalais participe à la comédie musicale «Come From Away»

MONTRÉAL — Un guitariste montréalais, Jason Field, fait partie de la production de la comédie musicale «Come From Away» («Venir de loin») qui sera présentée à partir de samedi à Gander, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Toutes les représentations de la comédie musicale, qui sera à l’affiche quatre fois par semaine jusqu’au 3 septembre, seront effectuées à guichet fermé, au Centre d’arts et de culture de Gander.

«Come From Away» raconte un événement historique. Lors de l’attentat survenu à New York le 11 septembre 2001, des avions embarquant un total d’environ 7000 passagers ont été redirigés d’urgence pour atterrir à Gander.

«Mais la ville elle-même ne compte qu’environ 11 000 habitants, donc la population de Gander a littéralement doublé en l’espace de quelques heures», explique Jason Field. La comédie musicale raconte aussi la solidarité dont ont fait preuve les résidants de Gander.

Participer aux représentations de la comédie musicale dans la ville où l’action s’est déroulée représente donc beaucoup pour le guitariste.

«Cette (comédie musicale) a une valeur particulière pour moi. En premier lieu en raison de la signification historique du spectacle. En tant qu’amateur de comédies musicales, vous en entendez évidemment parler, et cette comédie musicale existe depuis un certain temps et a connu un grand succès à Broadway. La pièce a connu un grand succès à Toronto, au Mirvish Theatre (aussi)», affirme M. Field.

«Je me sens privilégié de pouvoir jouer ce spectacle et de faire partie de ce qui est manifestement l’histoire du théâtre canadien. C’est un rêve absolu de jouer ce spectacle ici», ajoute-t-il.

Pour le musicien qui performe dans des comédies musicales depuis 2014, «Come From Away» est aussi l’occasion de présenter son art à sa famille. Jason Field est originaire de l’Ontario, mais il réside à Montréal depuis 10 ans.

«C’est un peu magique, en fait, parce que la plupart des membres de ma famille qui vivent à Terre-Neuve n’ont pas vraiment pu voir le travail musical que j’ai fait dans ma vie jusqu’à présent, raconte-t-il. C’est donc une bonne chose qu’ils soient ici et qu’ils aient l’occasion de venir voir quelque chose, en particulier quelque chose qui est si pertinent pour les Terre-Neuviens.»

La distribution a effectué des représentations en avant-première la semaine dernière, qui ont été «un grand succès», selon M. Field. Toutefois, un membre de l’équipe a été malade, mettant la production sur pause temporairement. La soirée d’ouverture est toutefois toujours prévue samedi.

«Come From Away» est «une reconstitution très fidèle à la réalité, avec le côté comédie musicale qui s’y rattache», déclare Jason Field.

«Nous sommes donc confrontés aux effets les plus dramatiques des événements qui se produisent. Mais c’est l’histoire attachante de l’hospitalité des Terre-Neuviens pour tous ces étrangers qui étaient vraiment coincés sans rien à faire, ni endroit où aller, ni nourriture, ni vêtements, ni endroit où rester», qui est illustrée, renchérit-il.

