Un haut gradé des RH de l’armée sous enquête pour inconduite sexuelle «historique»

OTTAWA — La police militaire dit enquêter sur des allégations «historiques» d’inconduite sexuelle impliquant un autre commandant supérieur, cette fois l’officier responsable des ressources humaines des Forces armées canadiennes.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a révélé l’enquête impliquant le lieutenant-général Steven Whelan vendredi soir, cinq mois après avoir été nommé à la tête du commandement du personnel militaire, qui est responsable de tout, du recrutement aux promotions en passant par les soins de santé.

Steven Whelan a succédé au vice-amiral Haydn Edmundson, qui a quitté ses fonctions de chef du commandement du personnel militaire en mars en raison d’une enquête policière à la suite d’un reportage de la CBC sur des allégations d’agression sexuelle. Haydn Edmundson a nié les allégations.

Les Forces armées canadiennes ont déclaré dans un communiqué que le chef d’état-major par intérim, le général Wayne Eyre et le ministre de la Défense Harjit Sajjan avaient été informés de l’allégation au début du mois de juin.

Steven Whelan lui-même «ne devait pas être mis au courant en raison d’impacts possibles sur l’enquête», a déclaré l’armée.

Depuis lors, le communiqué indique que le vice-chef d’état-major de la défense a évalué «l’impact sur la victime, la poursuite de l’emploi (de Steven Whelan) et l’impact sur le lieu de travail».

«Compte tenu des récents développements, après avoir discuté avec le vice-chef d’état-major de la Défense, le LGén Whelan convient qu’il doit se retirer en tant que commandant du personnel militaire, à compter de maintenant.»

Steven Whelan n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

«Les FAC sont une institution fondée sur la primauté du droit et les attentes les plus élevées des Canadiens et, à ce titre, les FAC doivent veiller à ce que toutes les parties – plaignants et intimés – bénéficient de leurs droits fondamentaux à une procédure régulière, à l’équité procédurale, à la sécurité, et la vie privée», indique le communiqué.

Le SNEFC a révélé plus tôt cette semaine qu’il enquêtait également sur le nouveau commandant de l’Armée canadienne, le lieutenant-général Trevor Cadieu pour inconduite sexuelle présumée.

Trevor Cadieu nie tout acte répréhensible et a déclaré aux militaires que l’allégation contre lui est fausse et vise à semer le doute sur sa capacité à diriger l’armée.

Steven Whelan a déclaré à La Presse Canadienne en mai que l’échec répété de l’armée à lutter contre les inconduites sexuelles au fil des ans a conduit à ce qui ressemble à une «menace existentielle» pour l’institution – et démontre pourquoi elle doit vraiment s’attaquer au problème cette fois-ci.

Plus tôt vendredi, une guerre des mots a éclaté entre le général Wayne Eyre et l’amiral Art McDonald à propos d’une lettre que ce dernier a écrite à des officiers supérieurs, faisant valoir qu’il devrait être réintégré en tant que chef d’état-major de la défense.

Art McDonald a démissionné en février en raison d’une enquête de la police militaire sur une allégation d’inconduite sexuelle. Cette enquête s’est terminée en août sans qu’aucune accusation n’ait été portée.

L’amiral McDonald a affirmé dans sa lettre aux commandants supérieurs qu’il avait été disculpé et qu’il méritait d’être réintégré.

Dans sa propre missive aux hauts gradés, le général Eyre a qualifié la lettre d’Art McDonald’s de «choquante» et a déclaré qu’il resterait chef d’état-major par intérim jusqu’à ce que le gouvernement en décide autrement.

Le ministre de la Défense Harjit Sajjan a qualifié la lettre d’Art McDonald’s d’«inappropriée et inacceptable».